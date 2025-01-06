Уже на 11% дороже: в Украине подскочили цены на популярный напиток

Средняя цена чашки эспрессо в Украине выросла до 31 гривны.

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Украинцы вынуждены тратить больше на кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Цены на эспрессо в Украине выросли на 11% за год

Самый дорогой кофе продают в Одесской области

Стоимость эспрессо влияет на цены на другие кофейные напитки

Многие украинцы не могут представить свое утро без чашки кофе и многие покупают его в кофейнях. Однако в течение последних 12 месяцев цена на этот напиток заметно выросла, говорится в исследовании Индекса Эспрессо на сайте Opendatabot.

По последним подсчетам, средняя цена на эспрессо в Украине выросла на 11% за год и составляет 31 гривну за чашку. А с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину эспрессо подорожало в более чем 1,7 раза.

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Дороже всего чашка эспрессо утром обходится жителям Одесской области - в конце декабря 2024 года цена на нее была около 40 гривен. Также достаточно дорого эспрессо обходится жителям Львовщины - 39 гривен и Волынской области - 37 гривен.

Зато наименьшие цены на чашку эспрессо зафиксированы в Хмельницкой и Сумской областях - в среднем 28 гривен.

В исследовании также говорится, что цена на эспрессо напрямую влияет на стоимость других напитков из кофе в заведениях. Это объясняется тем, что эспрессо является основной составляющей большинства кофейных изделий.

Кофе / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с конца 2024 года отпускные цены на морковь в Украине растут. Подорожание обусловлено повышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Ранее сообщалось, что цены на молоко-сырье в Украине стабилизируются вследствие сокращения объемов экспорта биржевых товаров в период затишья на мировом рынке.

Накануне стало известно, что в Украине изменилась цена на картофель. Сейчас производители продают его по 18-28 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем раньше.

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