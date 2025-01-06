Стремительное продвижение вглубь РФ: ВСУ совершили рывок на Курщине - аналитик

Украинским военным, скорее всего, удалось продвинуться более чем на 2 километра в Курской области.

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Первый день второй волны штурмовых действий ВСУ на Курщине оценивают, как успешный / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, x.com/DefMon3

Что сообщил аналитик:

ВСУ продвинулись на 2,7 километра на Курщине

За одни сутки украинские военные прошли два населенных пункта

В воскресенье, 5 января, украинские военные начали новую волну штурмов в Курской области страны-агрессора России. Это не на шутку взволновало оккупационные войска РФ и, как выяснилось, не зря.

OSINT-аналитик Def Mon в соцсети X опубликовал карту с продвижением ВСУ вглубь Курщины, согласно которой украинским военным за один день вероятнее всего удалось штурмовать противника на расстояние в 2,7 километра.

видео дня

Геолокационные кадры подтверждают, что продвижение ВСУ зафиксировано в районе хутора Бердин и поселка Новосотницкий, там велись боевые действия и в результате украинские военные вышли до южной части Бердина и к дороге, соединяющей эти населенные пункты.

При этом аналитик отметил, что пока неизвестно, удалось ли ВСУ удержать занятые позиции. А командование украинских войск никак официально не комментирует информацию о продвижении на Курщине.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее Главред писал, что военный эксперт Павел Нарожный предположил - цель возобновления штурмовых действий Сил обороны на Курщине заключается в проведении отвлекающих и сковывающих маневров, чтобы заставить врага перемещать свои войска с других участков фронта для того, чтобы отбивать наступление на территории РФ.

Накануне аналитики ISW сообщали, что украинские силы провели несколько волн механизированных атак численностью до батальона с использованием бронетехники. Геолокационные данные указывают на продвижение ВСУ в полях к югу и юго-западу от Бердина, а также защитники вошли в южную часть населенного пункта.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что стратегического замысла операции в Курской области не знает абсолютно никто, кроме командования Сил обороны, однако она является чрезвычайно важной.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. В рамках операции был установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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