ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах. Об этом сообщил американский Институт изучения войны(ISW).

Украинские силы провели несколько волн механизированных атак численностью до батальона с использованием бронетехники. Геолокационные данные указывают на продвижение ВСУ в полях к югу и юго-западу от Бердина, а также защитники вошли в южную часть населенного пункта.

По данным российских источников, войска Украины активизировали наступательные операции в районе Леонидово (юго-восток от Коренева). Военные провели усиленную механизированную атаку численностью до взвода возле Пушкарного (к востоку от Суджи).

Зафиксировано, что по состоянию на 5 января украинские войска контролируют Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку (северо-восток от Суджи) и Новосотницкое (восток от Бердина). Кроме этого, ВСУ продолжили наступление в полях к западу от Ямской Степи и Новой Сорочины.

В то же время 5 января войска РФ контратаковали на юго-восток от Кореневого и на север от Суджи. Враг также продвинулись в западной и южной части Махновки (юго-восток от Суджи).

Российские военкоры опасаются, что активность ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром. Они заявили, что пока рано утверждать, станет ли это направление ключевым для будущих действий украинских сил.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли значительные потери северокорейским военным, которые воюют на стороне РФ. В Курской области за два дня было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников, сообщил президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что информация о событиях в Курской области ограничена, а данные часто появляются с задержкой. Он предположил, что ВСУ проводят отвлекающие маневры, чтобы заставить врага перебрасывать войска.

Как сообщал Главред, усиление силами КНДР не укрепило позиций РФ, заявил обозреватель Александр Коваленко. По его словам, россияне потеряли 38 тысяч военных в Курской области, а нынешняя группировка насчитывает 50-55 тысяч.

