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ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении

Руслана Заклинская
6 января 2025, 08:35
739
Российские военкоры обеспокоены активностью ВСУ в Курской области, пишет ISW.
ВСУ прорвались в трех районах Курщины: в ISW рассказали о новом наступлении
ВСУ активизировали наступление в Курской области / Коллаж: Главред, фото: ISW, 41 отдельная механизированная бригада

Кратко:

  • Украинские военные продвинулись в трех районах Курской области
  • ВСУ провели несколько волн механизированных атак
  • ВСУ контролируют ряд населенных пунктов на северо-востоке от Суджи, на востоке от Бердина и поля к западу от Ямской Степи и Новой Сорочины

ВСУ активизировали наступательные операции в Курской области. Украинские защитники достигли тактических успехов в трех районах. Об этом сообщил американский Институт изучения войны(ISW).

Украинские силы провели несколько волн механизированных атак численностью до батальона с использованием бронетехники. Геолокационные данные указывают на продвижение ВСУ в полях к югу и юго-западу от Бердина, а также защитники вошли в южную часть населенного пункта.

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По данным российских источников, войска Украины активизировали наступательные операции в районе Леонидово (юго-восток от Коренева). Военные провели усиленную механизированную атаку численностью до взвода возле Пушкарного (к востоку от Суджи).

Зафиксировано, что по состоянию на 5 января украинские войска контролируют Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку (северо-восток от Суджи) и Новосотницкое (восток от Бердина). Кроме этого, ВСУ продолжили наступление в полях к западу от Ямской Степи и Новой Сорочины.

"Российские милблогеры сообщили, что украинские силы также проводили наступательные операции вблизи Никольского и Александрии (к востоку и юго-востоку от Леонидово, соответственно) и к северу от Русской Конопельки (к востоку от Суджи) в направлении Пушкарного небольшими пехотными группами", - говорится в сообщении.

В то же время 5 января войска РФ контратаковали на юго-восток от Кореневого и на север от Суджи. Враг также продвинулись в западной и южной части Махновки (юго-восток от Суджи).

Российские военкоры опасаются, что активность ВСУ в Курской области может быть отвлекающим маневром. Они заявили, что пока рано утверждать, станет ли это направление ключевым для будущих действий украинских сил.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, Силы обороны Украины нанесли значительные потери северокорейским военным, которые воюют на стороне РФ. В Курской области за два дня было уничтожено до батальона солдат КНДР и российских десантников, сообщил президент Владимир Зеленский.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что информация о событиях в Курской области ограничена, а данные часто появляются с задержкой. Он предположил, что ВСУ проводят отвлекающие маневры, чтобы заставить врага перебрасывать войска.

Как сообщал Главред, усиление силами КНДР не укрепило позиций РФ, заявил обозреватель Александр Коваленко. По его словам, россияне потеряли 38 тысяч военных в Курской области, а нынешняя группировка насчитывает 50-55 тысяч.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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