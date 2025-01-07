'Ему дают команду': Лукашенко обвинил Зеленского во втягивании Беларуси в войну

Лукашенко утверждает, что "недоброжелатели за рубежом" хотят втянуть Беларусь в войну.

https://glavred.info/world/emu-dayut-komandu-lukashenko-obvinil-zelenskogo-vo-vtyagivanii-belarusi-v-voynu-10628369.html Ссылка скопирована

Лукашенко заявил, что Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Главное из заявления Лукашенко:

Избежание войны является "главным достижением" Беларуси

Зеленскому якобы дали команду втянуть Беларусь в войну

Участие в войне может поставить под угрозу существование Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы дали команду втянуть Беларусь в войну. Об этом он сказал перед рождественской службой в одном из храмов, сообщает государственное агентство Беларуси "БелТа".

"Почему Володя Зеленский ведет себя так? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - заявил белорусский диктатор.

видео дня

Лукашенко отметил, что Беларусь в течение многих лет "шла по тонкому льду, но ни разу не проломила лед и не провалилась в эту студеную воду". Белорусский диктатор назвал это "главным достижением" страны.

Также Лукашенко утверждает, что якобы "недоброжелатели за рубежом" пытаются втянуть Беларусь в войну. При этом он считает, что Беларусь "может не выдержать как государство" участие в войне.

"Пусть говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Кроме этого, Лукашенко подчеркнул, что его главной целью этого года является сохранение мира в стране. Самым большим вызовом для Беларуси Лукашенко считает экономическую ситуацию.

"Будем вместе держаться, будем стремиться сделать, чтобы лучше жилось, мы преодолеем эти вызовы", - добавил он.

Привлечение Беларуси к войне против Украины - новости по теме

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко в первые дни российского вторжения извинялся за ракетные удары по Украине, осуществленные с белорусской территории и говорил, что это якобы было решением Путина. Зеленский подчеркнул, что в ответ назвал Лукашенко "таким же убийцей", как и Путин.

Также экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что участие Беларуси в войне против Украины маловероятно, ведь Лукашенко осознает последствия такого шага. По его словам, вмешательство белорусских войск сделает страну легитимной целью для ударов Украины, что приведет к разрушительным последствиям для белорусской экономики и общества.

Как сообщал Главред, Россия использует Беларусь как канал для получения западных технологий и потенциальный плацдарм для военных маневров, отметил заместитель руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко. Эксперт считает, что Кремль заинтересован в сохранении контроля над Беларусью для давления на Украину.

Читайте также:

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред