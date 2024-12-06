Лукашенко выпросил у Путина 'Орешник': когда комплекс разместят в Беларуси

Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой разместить ракетный комплекс "Орешник" на территории Беларуси, чтобы "успокоить некоторые умы".

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Путин планирует разместить "Орешник" в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

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Лукашенко хочет успокоить таинственные умы российским "Орешником"

Путин пообещал разместить "Орешник" в Беларуси

Размещение ракет возможно во второй половине 2025 года

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил разместить на территории его страны ракетный комплекс "Орешник". Российский диктатор пообещал выполнить эту просьбу. Об этом пишет БелТА по данным заседания высшего госсовета так называемого "союзного государства".

Лукашенко якобы обеспокоен ситуацией на западных границах Беларуси и в соседней Украине. Он также заявил, что размещение таких систем вооружения помогло бы "успокоить некоторые умы".

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"Я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружения и прежде всего "Орешник" были размещены на территории Беларуси. Это успокоило бы некоторые умы", - обратился белорусский диктатор к Путину.

Лукашенко подчеркнул, что в случае принятия решения Россией, цели для ударов этими ракетами должен определять Минск. Лидер РФ Владимир Путин пообещал, что просьба будет выполнена, но для этого нужно время.

"Размещение таких комплексов возможно. Это станет возможным во второй половине 2025 года", - заявил Путин.

В то же время диктатор РФ уточнил, что перед размещением необходимо будет определить минимальную дальность ракет, поскольку меньшая дальность означает большую мощность боевой части. Кроме этого, Путин заявил, что "Орешник" будет постепенно поступать на вооружение Ракетных войск стратегического назначения ВС России и параллельно в Беларусь.

Смотрите видео, где Лукашенко попросил у Путина его "Орешник":

Лукашенко попросил у Путина его "Орешник" / Фото: скриншот

Ракетный комплекс "Кедр", который может быть "Орешником" / Инфографика Главред

Российский комплекс "Орешник" - последние новости

Напомним, Россия увеличивает производство ракет средней дальности, в частности "Орешник", которыми она атаковала Днепр 21 ноября. По словам военного эксперта Валерия Рябиха, мощности для производства таких ракет сейчас ограничены до 25 единиц в год.

Также Россия продолжает удары по энергетической инфраструктуре, используя беспилотники и ракеты, в частности ракету РС-26 "Орешник", которую она запустила по Днепру 21 ноября. Глава оперативного отдела генштаба Сил обороны Эстонии Томас Вяли отметил, что этот удар имел демонстративный характер и не был эффективным.

Как сообщал Главред, Владимир Путин угрожает ударить ракетами "Орешник" по Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны. Зеленский заявил, что Путин не хочет окончания конфликта, а пытается обострить ситуацию.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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