'Возможности могут возрасти': сколько ракет 'Орешник' РФ может производить в год

Серийное производство ракет типа "Орешник" это результат длительной работы, предусматривающей выполнение многих подготовительных задач, отмечает аналитик.

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Сколько ракет "Орешник" РФ может производить в год - Defense Express / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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РФ может производить 25 ракет типа "Орешник" в год

6 предприятий РФ занимаются производством ракет разных типов

Россия пытается расширить производство ракет средней дальности, в частности, речь идет о ракетах "Арешник", которыми РФ ударила по Днепру 21 ноября. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

"Производство 25 ракет типа "Орешник" в год, вероятно, является общей мощностью российской оборонной промышленности на данном этапе по производству ракет подобного класса", - отмечает он.

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Эксперт отмечает, что разработка таких ракет - это результат длительной работы, а не внезапный прорыв. Чтобы перейти к серийному производству подобного вооружения, нужно выполнить значительный объем подготовительных задач. Однако для противника этот процесс может быть облегчен благодаря возможности использования уже имеющихся компонентов от других ракет.

В то же время, по словам военного специалиста, серийное изготовление межконтинентальных ракет может быть ограничено, если противник сосредоточится на производстве ракет средней дальности в больших объемах. Однако пока нет подтверждения, что такие ракеты готовы к серийному выпуску.

"Сейчас на 6 предприятиях РФ, которые занимаются производством ракет различных типов, в том числе и межконтинентальных баллистических ракет, проводятся работы по расширению мощностей. Это может свидетельствовать о намерении РФ увеличить эти возможности", - отметил Рябых.

Директор по развитию компании Defense Express напоминает, что именно гонка вооружений и производство ракет средней дальности в свое время стали одной из причин экономического упадка Советского Союза.

"Это также с большой вероятностью можно предсказать для современной России с ее непомерными амбициями на фоне технологического и экономического отставания от основных своих противников", - подчеркнул Рябых.

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Ракета "Орешник" - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, неделю назад начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. По данным The New York Times, разговор состоялся 28 ноября, накануне Дня благодарения. Этот контакт состоялся через шесть дней после того, как Россия осуществила запуск новой баллистической ракеты средней дальности, названной "Орешник". В ходе разговора Герасимов подчеркнул, что запуск "Орешника" был запланирован заранее, еще до того, как США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по военным объектам в России.

По информации британской разведки, ракета "Орешник" является, вероятно, вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которая впервые была испытана в 2011 году, однако так и не перешла в серийное производство из-за ее высокой стоимости по сравнению с другими типами ракет. Считается, что "Орешник" способен переносить ядерную боеголовку.

По мнению эксперта из Международного института стратегических исследований Тимоти Райта, название "Орешник" может намекать на использование суббоеприпасов, которые по форме напоминают гроздья лесных орехов.

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Кто такой Валерий Рябых? Валерий Рябых - директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express, редактор специализированного информационного Интернет-портала Defence-UA.com. Инженер-механик, магистр международного права, пишет DE.

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