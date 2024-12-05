"РФ только разогрела свою военную машину": Берлинская сказала, может ли Россия прекратить войну

Кремль научился жить под санкциями и продолжает укреплять свою армию, даже несмотря на международное давление.

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Берлинская сказала, может ли Россия прекратить войну/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скрин

Основные тезисы Берлинской:

Россия не имеет оснований для остановки войны против Украины

РФ адаптировалась к санкциям и продолжает укреплять свою армию, несмотря на международное давление

Страна-агрессор Россия не имеет оснований для остановки войны против Украины, ведь Кремль построил систему, которая помогает ему адаптироваться к санкциям и международному давлению.

Об этом сообщила украинский волонтер и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская в интервью для "Телеграфа". Она отметила, что Кремль научился жить под санкциями, и даже несмотря на международное давление, продолжает укреплять свою армию.

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"На месте врага я бы не останавливалась. Когда начинаются эти бесконечные конференции на тему восстановления и того, какая будет визия Украины 2035 или 2050... Эти все пустые разговоры на каких линиях мы договоримся с Путиным. У меня вопрос: а с какой радости вы решили, что он вообще должен договариваться? Ну почему? Я бы на его месте не останавливалась... Он только-только разогрел свою военную машину, они научились жить под санкциями, договорились о партнерстве с рядом других стран тоталитарно-авторитарного типа, локализовали производство многих технологий, научились затягивать комплектующие даже под санкциями через прокси-союзников. Имеют теневой флот, продают нефть, ресурса человеческого более чем достаточно", - отметила волонтер.

Берлинская отметила, что у врага достаточно ресурсов и мобилизационного потенциала для того, чтобы продолжать войну. Также российские оккупанты используют наемников со всего мира, которых вербуют за деньги.

"Это тоже мышление такое, вот мы что-то отдадим (условно Донецкую, Луганскую области или Крым) и они остановятся. Почему мы так думаем? Потому что нам так хочется думать? И вот откуда взялись тогда эти бесконечные конференции о восстановлении и как мы будем побеждать и как все прекрасно будет через 15 лет", - добавила Берлинская.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Forbes сообщили, ВСУ организовали контратаку в Курской области. Украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза.

Также ранее сообщалось, что существует угроза отступления ВСУ на стратегическом направлении. Россияне наступают на Кураховском направлении с нескольких сторон, пытаясь перерезать трассу Курахово-Запорожье, отмечает военный обозреватель Денис Попович.

Как ранее сообщал Главред, Виталий Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра. Он отметил, что об угрозе наступления России было известно еще четыре месяца назад.

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Кто такая Мария Берлинская Мария Берлинская (род.19 мая 1988, Каменец-Подольский, УССР) - украинская военная, общественный деятель, основательница общественной организации "Центр поддержки аэроразведки", занимающейся образовательной и материально-технической помощью осуществления украинскими военными аэроразведки во время российско-украинской войны. Инициатор и руководитель адвокационного правозащитного проекта Невидимый Батальон, пишет Википедия. Основательница и руководитель Victory Drones - крупнейшего в Украине учебного проекта для военнослужащих.

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