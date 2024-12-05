График отключения света на 6 декабря: каким будет объем ограничений

Графики отключения света будут введены почти на весь день.

https://glavred.info/ukraine/grafik-otklyucheniya-sveta-na-6-dekabrya-kakim-budet-obem-ogranicheniy-10620116.html Ссылка скопирована

График отключения света на 6 декабря / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

В какие часы будут действовать графики почасовых отключений света

В объеме скольких очередей будут выключать свет 6 декабря

Почему введены ограничения

В Украине 6 декабря будут действовать графики отключения света. Они будут введены почти на весь день. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света для промышленности и бизнеса будут введены с 5:00 до 23:00.

видео дня

Свет для бытовых потребителей будут выключать в таких объемах:

с 6:00 до 7:00 - одна очередь,

с 7:00 до 20:00 - две очереди,

с 20:00 до 22:00 - одна очередь.

"Напоминаем, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Время и объем ограничений может измениться в течение суток. Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенк сказал, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред