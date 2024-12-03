Часть Тернополя осталась без света: дрон ударил в объект энергетики

Кратко:
- Из-за атаки дронов часть Тернополя осталась без света
- РФ ударила по объекту энергетики
В ночь на 3 декабря в Тернополе в результате российского воздушного удара было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов в городе частично пропало электропитание.
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что часть города осталаст без электричества.
По его словам, сотрудники экстренных служб и энергетики работают над устранением последствий российской атаки.
Надал призвал местных жителей сделать запасы воды, так как из-за отсутствия электроэнергии прогнозируются проблемы с водоснабжением.
"Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки. Сделайте запасы воды, зарядите телефоны", - добавил городской голова.
Удары дронов по Тернополю
Как сообщал Главред, в ночь на 2 декабря российская оккупационная армия атаковала дронами Тернополь. Вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Погиб человек, есть раненые.
В ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. Из-за вражеского удара была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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