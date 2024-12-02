В Тернополе дрон попал в пятиэтажку: есть погибший и тяжелораненые

Пожар охватил квартиры на пятом и частично на третьем и четвертом этажах жилого дома.

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Враг атаковал Тернополь дронами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Коротко:

Тернополь атаковали дроны, беспилотник попал в пятиэтажку

Есть погибший и пострадавшие

В ночь на 2 декабря российская оккупационная армия атаковала дронами Тернополь. Вражеский БПЛА попал в верхний этаж пятиэтажки в одном из микрорайонов города. Вспыхнул пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщил Мэр Тернополя Сергей Надал, после попадания вражеского БПЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на пятом и частично на третьем и четвертом этажах.

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Есть погибшие и тяжелораненые.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания жителей Тернополя, квартиры которых пострадали. Подробности сообщу со временем", - написал мэр в Telegram.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Позже в ГосЧС уточнили, что ночью в результате удара вражеского дрона в Тернополе погиб один человек, трое получили ранения, около 100 жителей эвакуировали.

Взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 авто.

На месте работают психологи и развернут мобильный пункт несокрушимости для пострадавших. В ГосЧС призывали не игнорировать сигналы тревоги.

Атака дронов на Украину - последение новости

25 ноября российские оккупанты применили против Украины около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 ноября Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов.

Из-за вражеского удара была "повреждена электроинфраструктура, от которой питается Тернополь". В результате в Тернополе возникли проблемы с электо- и водоснабжением.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. ВС ВСУ обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей. Силы ПВО сбили 76 вражеских беспилотников, 96 БпЛА, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.

28 ноября оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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