Новая рекордная атака агрессоров по Украине: сколько вражеских дронов удалось сбить

Самое главное:
- Россия атаковала города Украины 188 беспилотниками
- ПВО Воздушных Сил сбила 76 беспилотников
Агрессоры из России в очередной раз атаковали Украину в ночь на 26 ноября 2024 года (с 19.30 25 ноября). Удар наносился баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.
Кроме этого, как рассказали в Воздушных Силах, оккупанты также выпустили во время ночной атаки рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.
Кроме этого, Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях:
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";
- 188 вражеских БпЛА.
По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито:
- 76 вражеских беспилотников
- 96 БпЛА
- 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси
Нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. информация обновляется". - говорится в сообщении.
Последние атаки на Украину - что известно
Как сообщал Главред,, сегодня ночью 26 ноября в некоторых областях прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины.
Кроме этого, 26 ноября столица отражала атаку вражеских БПЛА. Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов, в течение всей атаки дроны заходили на Киев волнами.
Вражескими дронами также был атакован и Тернополь. После нападения РФ в городе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
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