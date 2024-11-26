Новая рекордная атака агрессоров по Украине: сколько вражеских дронов удалось сбить

Враг из России выпустил этой ночью просто рекордное количество дронов - 188.

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Страна-аресор атаковала Украину 188 беспилотниками / Коллаж: Главрел, фото: скриншот, Командование Объединенных Сил ВС Украины, ua.depositphotos.com

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Россия атаковала города Украины 188 беспилотниками

ПВО Воздушных Сил сбила 76 беспилотников

Агрессоры из России в очередной раз атаковали Украину в ночь на 26 ноября 2024 года (с 19.30 25 ноября). Удар наносился баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

Кроме этого, как рассказали в Воздушных Силах, оккупанты также выпустили во время ночной атаки рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф.

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Кроме этого, Воздушные Силы обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях:

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

188 вражеских БпЛА.

По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито:

76 вражеских беспилотников

96 БпЛА

5 беспилотников полетели в сторону Беларуси

​ Shahed - что известно / Инфографика: Главред

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БпЛА в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших. информация обновляется". - говорится в сообщении.

Последние атаки на Украину - что известно

Как сообщал Главред,, сегодня ночью 26 ноября в некоторых областях прогремели взрывы. Воздушную тревогу объявили в большинстве областей Украины.

Кроме этого, 26 ноября столица отражала атаку вражеских БПЛА. Воздушная тревога в городе длилась более 5 часов, в течение всей атаки дроны заходили на Киев волнами.

Вражескими дронами также был атакован и Тернополь. После нападения РФ в городе перебои со светом и водой. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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