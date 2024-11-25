Со вчера РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет – Зеленский

Кратко:
- РФ атаковала десять областей Украины, есть пострадавшие
- Зеленсий сказал, как прекратить удары России
В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.
"В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только сутки российского террора против Украины", - написал глава государства в Telegram.
По словам Зеленского, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. На данный момент продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.
"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", - отметил Зеленский.
Воздушные атаки РФ - последние новости
25 ноября в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400. Пострадали 19 человек.
Кроме того, сегодня в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику.
В ночь на 25 ноября РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО. Сначала сообщали о пожаре на девятом этаже жилой многоэтажки в Днепровском районе, но эта информация не подтвердилась. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.
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