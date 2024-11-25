Со вчера РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет – Зеленский

С вечера 24 ноября оккупанты атаковали более десяти областей Украины.

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Зеленский отреагировал на атаки РФ на Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

РФ атаковала десять областей Украины, есть пострадавшие

Зеленсий сказал, как прекратить удары России

В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас идет спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

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"В настоящее время известно о 19 пострадавших людях. Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты есть повреждения. И это только сутки российского террора против Украины", - написал глава государства в Telegram.

По словам Зеленского, Россия со вчерашнего вечера применила около полутора сотен ударных дронов, авиабомбы, ракеты против более десяти наших областей. На данный момент продолжается боевая работа по целям, которые остаются в воздухе.

"Эти удары России по украинской жизни можно прекратить. Давлением, санкциями, блокированием доступа оккупантов к компонентам, которые они используют для создания инструментов этого террора, пакетами вооружения для Украины и решительностью, которая должна быть непоколебимой", - отметил Зеленский.

Воздушные атаки РФ - последние новости

25 ноября в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400. Пострадали 19 человек.

Кроме того, сегодня в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику.

В ночь на 25 ноября РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО. Сначала сообщали о пожаре на девятом этаже жилой многоэтажки в Днепровском районе, но эта информация не подтвердилась. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.

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