РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшие

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома, сообщили в ОВА.

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Россия ударила баллистикой по Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Россияне ударили по Одессе ракетой Искандер-М

В городе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома

В результате атаки есть раненые

В понедельник, 25 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

Городской голова сообщил, что россияне запустили разведывательный дрон в сторону города. Силы ПВО отработали по нему.

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Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут военные предупредили о движении ракеты в направлении Одессы.

"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - написал городской голова.

По данным мониторинговых каналов, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М". Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.

Местные Telegram-каналы сообщают, что россияне ударили ракетой прямо по жилым домам.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Ракетные удары по Украине - последние новости

Напомним, утром 25 ноября россияне атаковали ракетой С-400 Харьков. Взрыв произошел в районе плотной жилой застройки, там горели хозяйственные постройки и автомобили.

Также в ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев беспилотниками. Обломки БпЛА повредили несколько автомобилей, но обошлось без пожаров и пострадавших.

Как сообщал Главред, 24 ноября Россия атаковала Киев и Киевскую область дронами. По информации Воздушных сил, враг выпустил 73 беспилотника по Украине.

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Кто такой Олег Кипер Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.

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