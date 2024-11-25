РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшие

Кратко:
- Россияне ударили по Одессе ракетой Искандер-М
- В городе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома
- В результате атаки есть раненые
В понедельник, 25 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.
Городской голова сообщил, что россияне запустили разведывательный дрон в сторону города. Силы ПВО отработали по нему.
Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут военные предупредили о движении ракеты в направлении Одессы.
"В городе слышен взрыв! Одессы, пожалуйста, находитесь в безопасных местах!" - написал городской голова.
По данным мониторинговых каналов, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М". Ее запустили с территории временно оккупированного Крыма.
Местные Telegram-каналы сообщают, что россияне ударили ракетой прямо по жилым домам.
"Российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома", - подтвердил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Ракетные удары по Украине - последние новости
Напомним, утром 25 ноября россияне атаковали ракетой С-400 Харьков. Взрыв произошел в районе плотной жилой застройки, там горели хозяйственные постройки и автомобили.
Также в ночь на 25 ноября Россия атаковала Киев беспилотниками. Обломки БпЛА повредили несколько автомобилей, но обошлось без пожаров и пострадавших.
Как сообщал Главред, 24 ноября Россия атаковала Киев и Киевскую область дронами. По информации Воздушных сил, враг выпустил 73 беспилотника по Украине.
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Кто такой Олег Кипер
Глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года. Работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Работал заместителем начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины. Ранее занимал должность прокурора Киева, сообщает Википедия.
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