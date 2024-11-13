Зима 2025 будет сложной: в Украине могут начаться 20-часовые отключения света

Самые длинные блэкауты грозят Харькову, особенно в случае длительных обстрелов страны-агрессора России.

https://glavred.info/ukraine/zima-2025-bude-skladnoyu-v-ukrajini-mozhut-pochatis-20-godinni-vidklyuchennya-svitla-10613873.html Ссылка скопирована

Украинцам стоит готовиться к затяжным блэкаутам / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы Харченко:

Отключения света до 20 часов будут не во всех регионах

РФ готовит удары не только по объектам критической инфраструктуры

Директор Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства по энергетическим вопросам Александр Харченко рассказал, что ракетные удары врага повреждают объекты критической инфраструктуры. Из-за дефицита электроэнергии в Украине зима будет сложной.

Также эксперты рассказали о резком похолодании и удары по атомной энергетической системе, вместе с предыдущими разрушениями, могут привести к отключениям света до 20 часов.

видео дня

Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко для 24 канала отметил, что если даже температура понизится ниже чем на 10 градусов, это серьезный случай для нашей энергетической системы.

"А во-вторых, это сразу отразится на запасах природных ресурсов. В то же время у нас вся маневровая электроэнергия работает на газу", - сказал он.

Как подготовить дом к зиме 2025 / Инфографика: Главред

Попенко также пояснил, что отключения электроэнергии могут длиться и по 20 часов в сутки, если страна-агрессор Россия осуществит масштабные атаки, уничтожив линии электропередач, трансформаторные и распределительные подстанции.

Эксперт по энергетике, директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что отключения электроэнергии до 20 часов возможны, но не во всех регионах. По его словам, больше всего это может коснуться Харькова, особенно в случае длительных обстрелов, в частности объектов критической инфраструктур.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что графики отключения света будут применять не ко всем. Кабмин внес изменения в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой.

В Украину возвращаются графики отключений света. Из-за дефицита в энергосистеме на территории нескольких областей Украины вводятся графики ограничений мощности. В частности соответствующие графики будут введены по всей территории Ивано-Франковской и Волынской областей уже с 13 ноября.

Александр Харченко объяснил, повлияет ли имитация атак РФ на систему и ежедневные отключения света. Украинские энергетики уже не впервые практикуют такие отключения, ведь они дали свою эффективность. Тем более, что были зафиксированы удары РФ, когда враг направил "Шахеды" на несколько энергетических объектов.

Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред