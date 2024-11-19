Зеленский рассказал о ситуации со светом в Украине: к чему готовиться украинцам

Для украинских энергетиков существует важная задача адаптироваться к энергетическому террору.

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Будет ли в Украине свет / коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Основные тезисы Зеленского:

РФ мощно атаковала украинскую энергетику

Какая ситуация со снабжением электроэнергии

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде заявил, что страна-агрессор Россия нанесла более 220 целенаправленных атак против объектов генерации электроэнергии. Также РФ оккупировала около 18 гигаватт энергетической мощности.

"С начала полномасштабного вторжения Россия оккупировала около 18 гигаватт энергомощности в Украине. Вот это по-ихнему война. Война против людей, против света. Но наши люди делают все, чтобы не допустить темноты в Украине: для всех нас, для семей, для детей", - сказал он. видео дня

Владимир Зеленский также поблагодарил энергетиков за их работу. Он добавил, что существует важная задача адаптироваться к энергетическому террору.

"Ответственность к выполнению этой задачи персональная", - подчеркнул Зеленский.

Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Президент также добавил, что до конца года будут подготовлены паспорта "энергетической устойчивости" украинских регионов.

"Это впервые в Украине для всех областей будет наработана основа для каждой из областей выдержать все вызовы в энергетике. В следующем году мы будем имплементировать паспорта с точки зрения генерации", - сказал он.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в "Укрэнерго" раскрыли, когда отменят графики отключений света. Советник премьер-министра Украины заявил, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели". Украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара.

Александр Харченко рассказал неутешительный сценарий, что свет будут выключать на постоянной основе. В случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков сообщил, сколько продлятся отключения света. По его словам, больше всего пострадали объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают пиковое потребление электроэнергии утром и вечером.

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