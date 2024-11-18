Свет будут выключать на постоянной основе: эксперт озвучил неутешительный прогноз

Коротко:
- Значительное похолодание повлияет на энергетическую систему Украины
- Отключения света могут быть на постоянной основе
В случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно. Об этом сообщил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики в эфире "Громадського радіо".
По словам эксперта, подобный сценарий с отключениями в отдельных регионах - не оптимистичный, а именно реалистичный. В то же время если враг будет осуществлять новые атаки на энергосистему Украины - все прогнозы изменятся.
Харченко добавил, что ситуация в энергосистеме после вчерашней массированной ракетной атаки России стабилизирована. Однако нужно понимать, что восстановлению нужно время.
"Мы должны понимать, что вчера по энергосистеме выпустили 120 ракет и много дронов. Безусловно, имеющаяся защита очень мощно сработала вместе с ПВО. Удалось защитить большую часть ключевых элементов и высоковольтных сетей, и генерирующих мощностей", - объясняет эксперт.
Отключения света в Украине - последние новости
Как писал Главред, 18 ноября во всех регионах Украины будут вынужденно применяться графики отключений света. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки России 17 ноября.
Впоследствии в Укрэнерго сообщили, что на Прикарпатье не будут применяться графики отключений электроэнергии. Также Ивано-Франковской и Черновицкой областях графики отключений света отменены до отдельного указания.
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев сообщил, что в Киеве и области завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключений света. Он отметил, что энергетики сейчас прилагают усилия для быстрого ремонта поврежденных объектов после ударов страны-агрессора России.
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Кто такой Александр Харченко
Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.
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