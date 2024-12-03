В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

Укрэнерго экстренно обновило графики отключений электроэнергии на 3 декабря.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-srochno-usilili-otklyucheniya-sveta-kak-budut-deystvovat-grafiki-10619501.html Ссылка скопирована

Отключения света будут более жесткими / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

В Украине экстренно ужесточили графики отключения света

Графики будут действовать до конца суток видео дня

Во вторник, 3 декабря, в Украине усилили меры ограничений электроэнергии. Графики отключений света будут действовать до конца суток. Об этом сообщило Укрэнерго.

Для бытовых потребителей в разное время суток будет действовать одна и две очереди:

08:00 - 23:00 - две очереди отключений;

23:00 - 24:00 - одна очередь отключений.

По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.

В ДТЭК также отметили, что графики отключений на вечер обновили для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Энергетики отметили, что меры являются временными и необходимыми для восстановления стабильности энергоснабжения после атак России по энергетической инфраструктуре Украины. В компании также добавили, что актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - главное

Как сообщал Главред, вражеские ракетные атаки 17 и 28 ноября нанесли значительные повреждения энергетике Украины. Вследствие этого по всей стране вынужденно ввели графики отключения света.

Из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме графики могут меняться несколько раз в день.

Атаки РФ ухудшили ситуацию в энергосистеме и увеличили риск длительных отключений света зимой. В то же время представители энергетической отрасли заверили, что Украина может преодолеть эти вызовы и работает над восстановлением оборудования.

Кроме этого, нардеп Сергей Нагорняк считает, что восстановление стабильной работы энергосистемы займет несколько дней, но сроки могут меняться в зависимости от повреждений.

Читайте также:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред