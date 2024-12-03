В Украине срочно усилили отключения света: как будут действовать графики

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В Украине экстренно ужесточили графики отключения света
Графики будут действовать до конца сутоквидео дня
Во вторник, 3 декабря, в Украине усилили меры ограничений электроэнергии. Графики отключений света будут действовать до конца суток. Об этом сообщило Укрэнерго.
Для бытовых потребителей в разное время суток будет действовать одна и две очереди:
- 08:00 - 23:00 - две очереди отключений;
- 23:00 - 24:00 - одна очередь отключений.
По данным Укрэнерго, для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 22:00.
В ДТЭК также отметили, что графики отключений на вечер обновили для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.
Энергетики отметили, что меры являются временными и необходимыми для восстановления стабильности энергоснабжения после атак России по энергетической инфраструктуре Украины. В компании также добавили, что актуальную информацию о графиках отключений в регионах можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго.
Отключение света в Украине - главное
Как сообщал Главред, вражеские ракетные атаки 17 и 28 ноября нанесли значительные повреждения энергетике Украины. Вследствие этого по всей стране вынужденно ввели графики отключения света.
Из-за непредсказуемой ситуации в энергосистеме графики могут меняться несколько раз в день.
Атаки РФ ухудшили ситуацию в энергосистеме и увеличили риск длительных отключений света зимой. В то же время представители энергетической отрасли заверили, что Украина может преодолеть эти вызовы и работает над восстановлением оборудования.
Кроме этого, нардеп Сергей Нагорняк считает, что восстановление стабильной работы энергосистемы займет несколько дней, но сроки могут меняться в зависимости от повреждений.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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