Почему графики отключения света меняют по несколько раз в сутки: энергетики объяснили

Ситуация остается сложной и непредсказуемой даже несмотря на то, что энергетики настраивают резервные системы питания там, где это возможно.

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Почему графики отключения света меняют по несколько раз в сутки/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

Ситуация в энергосистеме остается сложной и непредсказуемой

Графики отключения света не статичны - они могут меняться по несколько раз в сутки

Графики отключения света в Украине сейчас не статичны, а могут меняться по несколько раз в сутки в зависимости в ситуации в энергосистеме. В энергетической компании ДТЭК объяснили, почему так происходит.

Дело в том, что, несмотря на настройку энергетиками резервных систем питания после массового обстрела Россией энергоинфраструктуры, общая ситуация остается непредсказуемой.

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В ДТЭК напомнили, что массовый обстрел страной-агрессором Россией Украины 28 ноября стал уже 11-м масштабным с начала полномасштабной войны, а также 2-м за последние две недели.

"Россия выпустила около 100 дронов и более 90 ракет различных типов, включая "Калибры" с кассетными боеприпасами. Ликвидировать последствия удара такими ракетами значительно труднее. Сейчас энергетики настраивают резервные системы питания - там, где это возможно. Ситуация остается сложной и непредсказуемой. Именно поэтому графики могут меняться несколько раз в сутки", - говорится в сообщении.

Что означают очереди отключения света/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Ранее энергетики рассказали, каким будет график отключения света на 29 ноября. В Украине ввели графики отключения света сразу для одной, двух и трех очередей.

Также ранее Главред сообщал, что жесткие отключения могут исчезнуть - нардеп сказал, когда восстановят энергосистему.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко дал прогноз, сколько времени нужно на стабилизацию энергосистемы. Восстановление энергосистемы Украины после массированного удара РФ может затянуться на несколько недель из-за серьезности повреждения, отмечает эксперт.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия

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