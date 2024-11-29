РФ выпустила по Украине 132 'Шахеда': сколько из них сбила ПВО

В нескольких областях Украины повреждена инфраструктура.

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Атака дронов / коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

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Россия атаковала Украину 132-мя беспилотниками

Силами ПВО сбито 88 вражеских БпЛА

41 БпЛА локально потерян

В ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину 132-мя ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что к отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 88 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Шахед / Инфографика: Главред

В Воздушных силах также добавили, что 41 БпЛА - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 1 беспилотник вернулся в Россию.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

Работа ПВО / фото: Воздушные силы

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, вечером, 28 ноября, страна-агрессор атаковала Киев "Шахедами". В столице были слышны взрывы, по вражеским дронам работала ПВО.

В ночь на четверг, 28 ноября РФ атаковала Украину большим количеством ракет и дронов. В общем российские оккупанты запустили по нашему государству 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

Также известно, что 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Украинцы слышали взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

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Что такое Воздушные силы ВС Украины? Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины, пишет Википедия.

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