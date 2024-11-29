"Два резервуара горят, а то и четыре": на Ростовщине после атаки дронов пылает нефтебаза

Кратко:
- В РФ заявили о массированной атаке дронов
- В Ростовской области горит нефтебаза
В ночь на 29 ноября в Ростовской области вспыхнул массированный пожар на нефтебазе в пригороде города Каменск-Шахтинский. Местные власти жалуются на массированную атаку дронов.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что Ростовскую область якобы атаковали 30 беспилотников. По его словам, эти дроны якобы были уничтожены и подавлены на северо-западе области.
Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что горит нефтебаза "Атлас" в Каменском районе возле трассы М4.
"Туда долетели несколько беспилотников. В августе 2024 её уже атаковали, тогда пожар тушили неделю", - говорится в сообщении.
В Сети публикуют кадры пожара.
"Второй раз "Атлас" впороли. Два резервуара горят, а то и четыре", - говорит очевидец.
Смотрите видео - В Ростовской области горит нефтебаза:
Также сообщается, что обломки дрона пробили крышу дома в хуторе Масаловка Каменского района и прилетели в слободу Дьячкино Тарасовского района. Пострадавших нет.
Атака на нефтебазу "Атлас" - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа в Ростовской области РФ произошли пожары после атаки дронов.
В результате совместной операции ГУР и ССО была поражена нефтебаза "Атлас".
Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области является частью российского ВПК и обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины. Она была атакована с помощью ударных БпЛА украинского производства.
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"Комбинат "Атлас" - что известно
ФГКУ "Комбинат "Атлас" Росрезерва специализируется на поставке нефтепродуктов для вооруженных сил России. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.
В августе 2020 года на базе комбината проходили совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках военных учений "Кавказ-2020".
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