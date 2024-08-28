Горят две нефтебазы на Ростовщине: в РФ пожаловались на атаку дронов

Кроме того, в Воронежской области был атакован склад с боеприпасами. Произошло возгорание "вблизи взрывоопасных объектов".

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Пожар на нефтебазе вспыхнул в Ростовской области РФ / Фото: t.me/astrapress

В ночь на 28 августа в Ростовской области РФ вспыхнули пожары после атаки дронов. В частности, была атакована нефтебаза. Также горит комбинат "Атлас" в Каменском районе.

Как пишет Telegram-канал Astra со ссылкой на местного губернатора, около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщают местные жители, после атаки дронов загорелся комбинат "Атлас" Росрезерва в Каменском районе Ростовской области.

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РоссСМИ пишут, что комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат отпускает нефтепродукты российской армии.

В августе 2020 года на базе комбината прошли совместные учения Минобороны и Росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020". В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывались три способа – автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Ранее комбинат уже атаковали в начале августа.

Смотрите видео - В РФ пожаловались на пожары после атаки дронов:

Кроме того, в Воронежской области, по данным российских Telegram-каналов, был атакован склад с боеприпасами.

Губернатор сообщил, что после атаки БПЛА произошло возгорание "вблизи взрывоопасных объектов".

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Россошанском районе был обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Детонации не было", - пишет Astra со ссылкой на местного губернатора.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого хутора и села Евстратовка сначала эвакуировали, теперь им разрешили возвращаться домой.

Атака дронов по территории России - последние новости

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 18 августа.

На нефтебазе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

На второй день ликвидации пожара огонь охватил более 5 резервуаров с топливом, гремели новые взрывы.

Масштабный пожар на нефтебазе в Ростовской области до сих пор не могут погасить. Новые спутниковые снимки публикуют российские мониторинговые каналы.

Российские власти заявляли, что задействовано не только более 500 пожарных, спецтехника и даже пожарная авиация. Несмотря на такие усилия россиян, нефтебазу не удается погасить.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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