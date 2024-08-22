Не удастся погасить: росСМИ заявляют, что нефтебаза на Ростовщине может догореть

На Ростовщине уже более четырех суток пылает нефтебаза в результате атаки беспилотников.

https://glavred.info/war/ne-udastsya-pogasit-rossmi-zayavlyayut-chto-neftebaza-na-rostovshchine-mozhet-dogoret-10590542.html Ссылка скопирована

В Ростовской области догорает нефтебаза / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В результате атаки беспилотников несколько дней назад, на нефтебазе в Ростовской области случился масштабный пожар, который до сих пор не могут погасить. Новые спутниковые снимки публикуют российские мониторинговые каналы, передает ТСН.

Российские власти позже заявляли, что задействовано не только более 500 пожарных, но и спецтехника и даже пожарная авиация. Несмотря на такие усилия россиян, нефтебазу не удается погасить.

Сегодня стало известно, что там произошел еще один сильный взрыв, произошла разгерметизация цистерны и продолжается значительный пожар.

видео дня

Даже местные паблики уже пишут, что, вероятно, потушить нефтебазу не удастся и надо будет ждать пока догорит все.

Атака дронов по территории России - последние новости

Напомним, ранее, 14 августа дроны атаковали Нижегородскую область страны-агрессора РФ. Беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка. Местные паблики сообщали "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка".

Стало известно, что в России жалуются на то, что беспилотники без перерыва несколько дней атакуют аэродром "Оленья".

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа в Москве было шумно, местные жители массово сообщали об атаке дронов, что впоследствии подтвердила власть.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред