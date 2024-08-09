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"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

Анна Ярославская
9 августа 2024, 07:07
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В Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы. Российская ПВО работала и в районе аэродрома Бельбек.
Крым
Ночью в Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, t.me/Crimeanwind

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.

По данным Telegram-канала Крымский ветер, в Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы.

Тем временем гауляйтер Севастополя Михаил Розважаев заявил об "атаке ВСУ", и что якобы оккупанты сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БпЛа и морские дроны.

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"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал Розважаев в Telegram.

Позже Крымский ветер сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма), а также работу российской ПВО в районе аэродрома Бельбек.

"Взрыв в Черноморском был действительно мощным. Z-паблики пишут, что атакуют украинские морские дроны", - говорится в сообщении.

Розважаев также заявил об атаке надводных дронов, по его данным, якобы были уничтожены два безэкипажных катера.

"В Севастополе отражают атаку БпЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов. По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов", - говорится в сообщении.

Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно

ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.

Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.

Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.

Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.

В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.

Освобождение Крыма - последние новости

Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что освободить Крым будет значительно проще, чем отвоевать Донбасс, благодаря стратегическим особенностям полуострова. Вернуть Крым можно с помощью двух основных точек входа - Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Украина сделает все возможное для возвращения всех оккупированных Россией территорий, в том числе и Крым. В интервью The Guardian он отметил, что план по возвращению Крыма реалистичен, хотя и является военной тайной.

Возвращение временно оккупированного Крыма - достаточно острый вопрос в нынешней ситуации на поле боя. Однако Украина имеет шанс вернуть полуостров под контроль. Для этого ВСУ должны иметь огневое и численное преимущество, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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