"Нептуны", дроны и морские БПЛА: оккупанты в Крыму пожаловались на массированную атаку

В ночь на 9 августа во временно оккупированном Крыму было неспокойно. Оккупанты заявили, что в Севастополе трижды отражали атаки ракет "Нептун", БПЛА и морских дронов.
По данным Telegram-канала Крымский ветер, в Севастополе и Черноморском прогремели сильные взрывы.
Тем временем гауляйтер Севастополя Михаил Розважаев заявил об "атаке ВСУ", и что якобы оккупанты сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БпЛа и морские дроны.
"Наши военные отбивают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном отдалении от берега", - написал Розважаев в Telegram.
Позже Крымский ветер сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма), а также работу российской ПВО в районе аэродрома Бельбек.
"Взрыв в Черноморском был действительно мощным. Z-паблики пишут, что атакуют украинские морские дроны", - говорится в сообщении.
Розважаев также заявил об атаке надводных дронов, по его данным, якобы были уничтожены два безэкипажных катера.
"В Севастополе отражают атаку БпЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов. По информации от Спасательной службы Севастополя, сейчас зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов", - говорится в сообщении.
Крылатая ракета "Нептун" - что о ней известно
ПКР Р-360 "Нептун" — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, пишет Википедия.
Разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" на основе советской ракеты Х-35. "Нептун" отличается от Х-35 бо́льшим размером и большей дальностью, а также новой системой управления.
Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок.
Работы над ракетой начались в 2014 году. Впервые была представлена на выставке "Оружие и оборона" в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания состоялись 22 марта 2016 года.
В ночь с 13 на 14 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" был поражён российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота России. Затонувший крейсер стал самой дорогой военной потерей России в войне с Украиной.
Освобождение Крыма - последние новости
Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что освободить Крым будет значительно проще, чем отвоевать Донбасс, благодаря стратегическим особенностям полуострова. Вернуть Крым можно с помощью двух основных точек входа - Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Украина сделает все возможное для возвращения всех оккупированных Россией территорий, в том числе и Крым. В интервью The Guardian он отметил, что план по возвращению Крыма реалистичен, хотя и является военной тайной.
Возвращение временно оккупированного Крыма - достаточно острый вопрос в нынешней ситуации на поле боя. Однако Украина имеет шанс вернуть полуостров под контроль. Для этого ВСУ должны иметь огневое и численное преимущество, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
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