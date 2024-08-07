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"Мы туда уже заходим": Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс

Руслана Заклинская
7 августа 2024, 17:26
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В РФ существует миф о "неприступном Крыме", однако история показывает обратное - те, кто хотел завоевать полуостров, достигали своей цели, заявил Кирилл Буданов.
'Мы туда уже заходим': Буданов объяснил, почему отвоевать Крым проще, чем Донбасс
Отвоевать Крым легче, чем Донбасс - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Освободить Крым будет значительно проще, чем отвоевать Донбасс, благодаря стратегическим особенностям полуострова. Вернуть Крым можно с помощью двух основных точек входа - Крымский мост и сухопутный перешеек со стороны России. Об этом заявил начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов во время выступления в Киевской школе экономики, пишет Forbes Ukraine.

"С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа - с российской стороны и с нашей: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания - это наши фронтовые операции: с российской стороны - путем разрушения коммуникаций, с нашей - путем давления. И тогда все - Крым изолирован", - пояснил Буданов.

По его словам, российские заявления о "недосягаемости" Крыма являются мифом и не соответствуют реальности. Буданов отметил, что история показывает, что Крым часто завоевывали во время различных войн, и государства, которые стремились завладеть полуостровом, обычно достигали этой цели.

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Руководитель ГУР подчеркнул, что главной проблемой любого агрессора является удержание Перекопского перешейка. Потеря этого стратегического пункта приводит к быстрому развалу обороны.

"Когда я говорю, что мы зайдем в Крым, то мы туда уже заходим", - подчеркнул Буданов.

Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Освобождение Крыма - прогнозы

Напомним, Украина активно работает над освобождением Крыма, постепенно изолируя оккупантов на полуострове. Военно-политический эксперт Александр Коваленко считает, что Крым будет освобожден раньше Донбасса, поскольку полуостров является самым слабым звеном в обороне российских войск.

Также глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что работа над уничтожением Керченского моста продолжается. По его словам, есть шансы его разрушить в ближайшие несколько месяцев.

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Украина сделает все возможное для возвращения всех оккупированных Россией территорий, в том числе и Крым. В интервью The Guardian он отметил, что план по возвращению Крыма реалистичен, хотя и является военной тайной.

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