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Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

Андрей Ганчук
27 июля 2024, 14:34
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Крымский полуостров – самое слабое звено в "обороне" оккупантов РФ, поэтому он будет освобожден раньше, чем Донбасс, считает Александр Коваленко.
ATACMS, Крымский мост
Крым может быть изолирован даже раньше освобождения материкового юга - Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, соцсети

Украина уже работает над освобождением Крыма. Силы обороны Украины постепенно обрекают оккупантов на захваченном полуострове на полную изоляцию. И когда враг будет изолирован, начнется освобождение Крымского полуострова. Об этом заявил военно-политический эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что Крым вернется в Украину. Сначала последует возвращение захваченного полуострова, а потом – оккупированных Донецкой и Луганской областей.

"Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда меня спрашивали, возможно ли дипломатическим путем вернуть оккупированные территории я отвечал, что такой шанс - минимальный, но есть. При этом первой вернется Луганская, а затем Донецкая область, возвращение же Крыма может занять десятилетия. Но после полномасштабного вторжения на вопрос о военном возвращении территорий я отмечал, что полуостров будет освобожден раньше Луганщины и Донетчины. И мнения своего не изменил", - считает Коваленко.

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Эксперт убежден, что Крым – самое слабое звено во всей "обороне" российских оккупантов на территории Украины. Особенно в сравнении с Донбассом.

"Полуостров остается крайне уязвимым в вопросах логистики и может быть изолирован даже без предварительного освобождения материкового юга. Причем этот процесс создания условий изоляции уже идет полным ходом", - объяснил аналитик.

Также он добавил, что условия для деоккупации Крыма формировались еще с начала большой войны РФ против Украины.

"Все это время мы с вами были и будем свидетелями формирования комплекса условий, которые сейчас находятся на разных этапах реализации", - подчеркнул Александр Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Битва Украины и России за Крым – главные новости по теме:

Украина освободит Крымский полуостров и уничтожит Керченский мост, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Киев собирается приложить максимальные усилия для того, чтобы вернуть все захваченные россиянами территории.

Наступления на Крым в 2024-м не будет, однако есть шанс заблокировать полуостров, предполагает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Украинской армии нужно максимально истощить противника, чтобы со временем появились возможности для проведения наступательных действий.

Контрнаступление армии Украины возможно не раньше 2025 года, полагает военный эксперт Павел Нарожный. Он считает, что при оптимальных условиях операция будет на юге. Одним из перспективных направлений является Крым.

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