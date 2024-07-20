РФ попытается взять два города в Донецкой области, но осенью ее наступление закончится - Нарожный

В следующем году ситуация на фронте изменится, российские войска потеряют возможности для наступления, считает военный эксперт Павел Нарожный.

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ВСУ в следующем году могут пойти в контрнаступление на юге, если будет решен ряд проблем - Нарожный / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ, Facebook П. Нарожный

Российские оккупационные войска продолжают свою летнюю наступательную кампанию и сосредоточили главные усилия в Донецкой области. Оказывают давление оккупанты и на севере Харьковской области, где им не удалось создать плацдармов для дальнейших атак на Харьков. Украинская армия отражает вражеские удары и ожидает усиления противовоздушной обороны. Государство работает над возможностями для укрепления войск на поле боя.

В интервью Главреду основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный оценил ситуацию на восточном фронте и назвал цели наступления россиян в Донецкой и Харьковской областях, объяснил, с чем столкнется враг, если рискнет пойти в атаку на севере со стороны Беларуси, сделал прогноз, когда закончится текущее наступление оккупантов и рассказал о возможностях для контрнаступления ВСУ в следующем году.

Российские оккупанты наступают на Покровском, Кураховском, Торецком и Часовоярском направлениях. Как вы оцениваете ситуацию на фронте в Донецкой области? Какие планы у врага на данном этапе боевых действий?

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Давайте сначала посмотрим на общую ситуацию на фронте. У нас очень большая линия боевого соприкосновения, которая начинается на севере от Харькова до Купянско-Лиманского направления и далее на Луганщину, Донетчину и до юга Украины.

Самые активные боевые действия идут на Покровском направлении, там наиболее тяжелая ситуация. Назову несколько причин, почему так происходит.

Во-первых, враг ставит перед собой политическую цель - оккупировать всю Донецкую область.

Во-вторых, оккупанты приблизились к Славянско-Краматорской агломерации. Это довольно большая территория, где проживают сотни тысяч людей. Большой административный, промышленный и экономический центр.

Кроме того, у россиян есть еще одна не очень очевидная, но важная цель - отбросить Вооруженные силы Украины как можно дальше от Азовского моря. Если они захватят юго-западный участок Донецкой области, то получат выход на Угледар. Город - ближайшая точка на карте к Азовскому морю, и важен для врага тем, что вблизи него проходит железная дорога. Сейчас на этом участке у него нет возможности для оптимального использования железной дороги от Волновахи до Мелитополя. Железную дорогу можно поразить как ствольной артиллерией, так и дальнобойным вооружением, и поэтому это направление россияне сейчас активно штурмуют.

Оккупанты приближаются к Краматорско-Славянской агломерации, отметил Павел Нарожный / DeepState

Что касается севера Харьковской области, все выглядит так, что эту операцию они задумывали для того, чтобы сковать Вооруженные силы и оттянуть туда резервы. В определенной степени врагу это удалось, потому что мы туда перебросили части довольно мощной и мотивированной бригады морских пехотинцев, чтобы отразить их наступление. И враг там теряет огромное количество людей. Россияне застряли в Волчанске и у них нет никаких инициатив для дальнейшего продвижения. Были попытки обойти наши позиции с флангов, но добиться прогресса врагу не удалось.

Я думаю, что россияне, возможно, были бы готовы и отойти с севера Харьковщины, но им некуда. Вряд ли можно сказать, что позиции, к которым они могли бы отойти, подготовлены к обороне. Более того, в таком случае враг пропустил бы очень сильный удар с точки зрения пропаганды, потому что был бы вынужден обороняться уже на своей территории. А Вооруженные силы Украины их так просто бы не отпустили и наносили бы по противнику удары.

Если говорить о востоке Харьковской области, там ситуация очень непростая.

На Купянском направлении идут тяжелые бои. Наши бойцы сдерживают врага и отражают все атаки. Впрочем, пока вражеского продвижения там нет.

Однако фиксируется большое скопление оккупантов в направлении Боровой. Пока нет сигналов того, чтобы россияне проводили там масштабные наступательные действия и подтягивали резервы, но если в направлении этого населенного пункта они пойдут в атаку, Харьков окажется в клещах - будет давление на город с двух сторон.

Вы отметили, что россияне активно наступают именно на Покровском направлении. Есть ли потенциальная угроза того, что они попытаются выйти к Покровску и трассе Е50, и открыть новый фронт уже в Днепропетровской области?

Сейчас до Днепропетровской области россиянам довольно далеко. Думаю, что они не будут настолько углубляться в оборону ВСУ. Пока их задача - захват Северска и Торецка.

В Торецке у нас достаточно серьезные укрепления. Город держится с 2014 года. Но Торецк уже оказался в обстоятельствах, похожих на ситуацию с Авдеевкой. Один фланг Торецка уже под угрозой. Относительно Северска ситуация аналогичная.

Враг нацелился на Северск и Торецк - Нарожный / DeepState

Могут ли возникнуть угрозы на севере? Мы видим, что Беларусь провела учения с Китаем. Лукашенко недавно заявил о, мол, отводе своих войск от границ с Украиной, но еще несколько недель назад обвинял Киев в якобы провокациях в приграничье.

Беларусь вместе с Китаем провели так называемые антитеррористические учения. Маневры были ориентированы больше на борьбу с собственным народом на случай протестов. Эти учения не связаны с наступательными операциями.

Пекин поддерживает диктатора Лукашенко, но не участвует в войне против Украины. Несмотря на хайп в соцсетях, мы пока не видели применения в боевых действиях китайских танков, боевых машин или снарядов. Да, были сообщения о найденных китайских минах, но это единичные случаи. Если действительно были бы массированные поставки, мы увидели бы не одну такую мину, а десятки или сотни тысяч. Возможно, те китайские мины, которые нашли в Украине, попали сюда через посредников или контрабанду.

Поэтому отмечу, что военной угрозы со стороны Китая нет. Способность Вооруженных сил Беларуси проводить серьезные военные операции вообще вызывает сомнения.

В целом, наступательная операция на севере с направления Беларуси - это сверхтяжелая задача. Почему так? Потому что там только две дороги, по которым может наступать враг. И все эти дороги очень хорошо укреплены. На границе построены инженерные заграждения, дороги заминированы и перекопаны, минные поля построены, а лес вырублен. Все настроено так, чтобы можно было вести оборону.

Между прочим, сама география там такова, что если враг зайдет, ему надо пересекать реки по мостам. Рек на этих участках очень много. И я более чем уверен, что все они заминированы и в нужное время будут взорваны. Поэтому если враг зайдет, он сразу увязнет и столкнется с очень тяжелой позиционной операцией. Наступающая сторона потеряет огромное количество людей. Например, у Вооруженных сил Беларуси нет нужного количества солдат для проведения подобных операций.

Лукашенко может остаться без Мозырского НПЗ, если Беларусь напрямую будет воевать против Украины, считает Павел Нарожный / Telegram-канал Пул первого

Возможно, операцию на севере способна попытаться реализовать российская армия. Впрочем, пока нет никаких признаков того, что где-то на территории Беларуси россияне формируют наступательную группировку численностью более 100 тысяч бойцов.

Все, что сейчас происходит на севере со стороны Беларуси - это сковывающие действия и психологическое давление. Китайско-белорусские учения и работа диверсионных групп направлены на то, чтобы мы постоянно держали свои войска на границе для поддержки обороны. Чтобы ВСУ не могли перебросить подразделения на другие направления.

Также у России и Беларуси, кроме Украины, есть еще один враг - Евросоюз. Им важно поддерживать напряжение и на границе с Польшей, что включает и работу с так называемыми мигрантами. Лукашенко отрабатывает свою программу.

Однако мы прекрасно понимаем, что если Беларусь действительно напрямую будет участвовать в войне против Украины, у украинской армии появится возможность уничтожить белорусскую экономику путем удара по Мозырскому НПЗ, который находится примерно в 45 километрах от нашей границы. И это станет значительным ударом по экономике Беларуси, которая ориентирована на экспорт.

Что касается Сумщины, там уже больше года постоянно работают вражеские диверсионно-разведывательные группы. Россияне небольшими группами заходят на наши территории и, к сожалению, у них были определенные успехи: в конце прошлого года они взяли в плен 6 наших пограничников. В общем, враг заходит в приграничные села, устанавливает свой флаг, делает несколько фотографий, и убегает. Это не имеет ничего общего с удержанием населенных пунктов. В Сумской области, как с нашей, так и со стороны РФ, большинство приграничных сел уничтожены, обесточены, у них огромные проблемы с инфраструктурой.

Ситуация в Сумской области похожа на то, что происходит со стороны Беларуси. Но на Сумщине более активные боевые действия.

По вашей оценке, сколько еще может продолжаться наступление россиян? Их кампания завершится осенью, или будет продолжаться и даже после осени?

Давайте проанализируем, как сейчас выглядит российская наступательная кампания. Бронетехника используется в очень малом количестве. Наш Генштаб рапортует об уничтожении 10-13 танков. Это ограниченное наступление, которое ориентировано на поддержание накала и динамики боевых действий. Никаких масштабных операций, которые предусматривали бы применение большого количества бронетехники, мы не видим.

За время текущей операции враг продвинулся лишь на 5-7 километров на севере Харьковской области и на 15 км на Покровском направлении. Если учитывать то, сколько они потеряли людей и бронетехники, это относительно небольшое продвижение. И сейчас у россиян совершенно очевиден дефицит бронетехники. На Харьковском направлении мы видим, в основном, танки Т-62. Такие машины, как Т-72 или Т-90, используются очень редко. Восстановить потенциал по бронетехнике враг не может. Он годами накапливал эту технику, еще со времен Холодной войны, а мы уничтожили ее на поле боя. Но также надо отметить, что у противника остается очень много артиллерии - ствольной артиллерии, самоходных артиллерийских установок и тому подобное.

И, что самое главное, Путин не жалеет своих людей. Враг теряет 1000-1500 военных ежесуточно, но его это не останавливает. Наше Главное управление разведки Минобороны сообщало, что россияне мобилизуют в среднем около 30 тысяч человек в месяц. И они только перекрывают свои потери. Нас много пугали тем, что РФ якобы мобилизует миллион человек, однако мы этого не увидели. Поэтому все, что сейчас делает противник - это поддерживает действующие темпы войны.

По моему мнению, текущее наступление врага завершится примерно осенью. Есть несколько причин, почему так произойдет.

Первая - войско пополнится новыми мобилизованными. Сейчас враг продвигается, потому что в Вооруженных силах не хватает людей. Обучение, слаживание и другие мероприятия завершатся, и примерно осенью военные попадут на фронт.

Враг продвигается, потому что в ВСУ не хватает людей, но мобилизация исправит ситуацию - Нарожный / 38-я ОБрМП

Вторая причина заключается в том, что должна появиться возможность противостоять российским управляемым авиационным бомбам. Враг применяет большое количество КАБов, и ответом на эту угрозу должны стать ЗРК Patriot и истребители F-16, которые мы получим. Президент Зеленский уже говорил, что первые самолеты должны прибыть в конце лета. Очевидно, здесь надо будет учитывать и то, какое количество F-16 нам предоставят. Потому что то количество, о котором говорят сейчас, этого очень мало. Его не хватит для выполнения нужных задач.

Актуальным остается вопрос и оружия. К сожалению, помощь от союзников поступает очень медленно. Опять же, Зеленский говорил, что у нас есть 14 резервных бригад, которые только сейчас начали получать оружие. И когда они получат вооружение, это будет серьезное подкрепление для нашей армии.

Когда мы решим свои проблемы, потенциала для продвижения у врага не будет. Сейчас россияне используют окно возможностей, чтобы захватить как можно больше территорий. Они понимают, что больше у них такой возможности не будет.

В следующем году будет уже другая ситуация. У нас будут F-16 и 7 систем ЗРК Patriot, которые нам обещали. Также будет большое количество людей, вооруженных уже не советским, а западным оружием.

Россия тянет в Харьковскую область старые танки Т-62 из-за дефицита бронетехники - Нарожный / Википедия

В общем, я думаю, ситуация изменится к лучшему примерно в середине-конце осени.

Можем ли мы прогнозировать, что в конце весны-лета 2025 года появятся предпосылки для контрнаступления ВСУ?

Для того, чтобы мы смогли пойти в контрнаступление в следующем году, должны появиться самолеты F-16 в большом количестве и зенитные ракетные системы для предотвращения ударов российской авиации. И тогда мы можем наступать. Очевидно, это наступление будет именно там, где мы можем нарушить логистику врага. Это юг - Херсонская и Запорожская области, а также Крым.

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Кто такой Павел Нарожный? Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины. Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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