Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым - Згурец

Главная задача на текущем этапе - это максимально истощить противника и создать предпосылки для наступательных действий, говорит Згурец.

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У ВСУ есть шанс заблокировать Крым в этом году / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

2024 год не связан с масштабными наступательными действиями ВСУ, но есть шанс заблокировать Крым и сделать его одним из элементов определенного торга с РФ. Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Военное руководство Украины говорило о том, что мы должны провести стратегию мобильной обороны. Главная задача на текущем этапе - это максимально истощить противника и создать предпосылки для наступательных действий. Об этом упоминал и президент Украины, но вопрос времени для наступательных действий остается открытым. Достаточного количества резервов мы не имеем на текущем этапе, даже учитывая 14 бригад, которые нуждаются в западной помощи для полного укомплектования. То есть этот год не связан с масштабными наступательными действиями ВСУ. Но мобильная оборона на отдельных тактических участках, связанная с уничтожением противника, будет реализоваться и в этом году", - отметил он.

По словам военного эксперта, есть шанс, используя дальнобойные системы, дроны и другие подходы, заблокировать Крым и сделать его одним из элементов определенного торга с РФ, настолько, чтобы это повлияло на переговорную позицию.

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"Изменения на линии фронта путем наступательных действий ВСУ в этом году вряд ли возможны и целесообразны. Наше военное руководство это понимает. С другой стороны, партнеры должны понимать, что удержание линии фронта и уничтожение противника в максимально возможном количестве зависит от эффективности европейской и американской помощи", - подчеркнул Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец - украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Напомним, как ранее сообщалось, Украина может попытаться перехватить тактическую инициативу на поле боя, путем проведения ограниченных контратак на отдельных участках фронта. Однако, как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), это произойдет не быстрее, чем через 6 месяцев. До этого украинские войска будут обороняться.

Американское издание The New York Times сообщало, что несмотря на миллиарды долларов в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, Украина не будет готова начать контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории до следующего года.

Политолог Кирилл Сазонов заявил, что для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

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