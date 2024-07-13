Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

Возможности ВСУ и интенсивность контратак будут зависеть от западных партнеров, а именно - поступления помощи.

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ВСУ начнут ограниченные контратаки на отдельных участках фронта до 2025 года / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВС Украины

Украина может попытаться перехватить тактическую инициативу на поле боя, путем проведения ограниченных контратак на отдельных участках фронта. Однако, как сообщают аналитики Института изучения войны(ISW), это произойдет не быстрее, чем через 6 месяцев. До этого украинские войска будут обороняться.

В ведомстве добавляют, что ВСУ уже пытаются перехватить тактическую инициативу, путем проведения ограниченных контратак. И эта способность и в дальнейшем будет оставаться у них, даже находясь в обороне. Но ключевую роль сыграют поставки помощи от запада.

Аналитики приводят статью The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, который утверждал, что Силам Обороны придется подождать, пока в Украину приедет больше помощи от Запада в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте до начала контрнаступательных операций. И, скорее всего, Украина сможет их провести до 2025 года.

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Чиновник также подчеркнул, что оккупационным войскам вряд ли удастся достичь успехов за время обороны и подготовки ВСУ. Аналитики ISW также придерживаются такого мнения. В этой ситуации кремлевские нарративы о "мнимых победах" предусматривают "постепенное ползучее продвижение российских войск, а не скорее оперативно значимое маневрирование".

По состоянию на сейчас Украина решает проблемы с нехваткой кадров и формирует несколько новых бригад, а западная помощь по безопасности, необходимая для оснащения этих бригад, все еще не дает понять точно, когда и в каком масштабе ВСУ смогут контратаковать.

Меньшие украинские контрнаступательные операции помогут в достижении оперативно важных целей. Это позволит ВСУ подорвать способность России использовать инициативу на всей линии фронта и уменьшить давление на украинские силы, - заключают в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

Ранее стало известно, что партизаны провели диверсию возле Олешек Херсонской области. Они подожгли сухую траву в нескольких местах возле позиций одного из подразделений 70 мотострелковой дивизии. В результате пожара было уничтожено 3 блиндажа, разрушены окопы и траншеи подразделения.

Напомним, армия страны-агрессора России не прекращает попыток провести активные действия возле населенных пунктов Терны и Ямполовка, что в Донецкой области. Однако, недавний разгром всей техники усложнил ситуацию для врага.

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