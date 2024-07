Масштабное контрнаступление на носу: когда ВСУ смогут пойти вперед - ISW

Украина может попытаться перехватить тактическую инициативу на поле боя, путем проведения ограниченных контратак на отдельных участках фронта. Однако, как сообщают аналитики Института изучения войны(ISW), это произойдет не быстрее, чем через 6 месяцев. До этого украинские войска будут обороняться.

В ведомстве добавляют, что ВСУ уже пытаются перехватить тактическую инициативу, путем проведения ограниченных контратак. И эта способность и в дальнейшем будет оставаться у них, даже находясь в обороне. Но ключевую роль сыграют поставки помощи от запада.

Аналитики приводят статью The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО, который утверждал, что Силам Обороны придется подождать, пока в Украину приедет больше помощи от Запада в сфере безопасности и развернуть больше своих сил на фронте до начала контрнаступательных операций. И, скорее всего, Украина сможет их провести до 2025 года.

Чиновник также подчеркнул, что оккупационным войскам вряд ли удастся достичь успехов за время обороны и подготовки ВСУ. Аналитики ISW также придерживаются такого мнения. В этой ситуации кремлевские нарративы о "мнимых победах" предусматривают "постепенное ползучее продвижение российских войск, а не скорее оперативно значимое маневрирование".

По состоянию на сейчас Украина решает проблемы с нехваткой кадров и формирует несколько новых бригад, а западная помощь по безопасности, необходимая для оснащения этих бригад, все еще не дает понять точно, когда и в каком масштабе ВСУ смогут контратаковать.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.