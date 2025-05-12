Берлин меняет правила игры: что стоит за новой тактикой правительства

МИД Германии заявил о готовности предоставить больше оружия в случае провала переговоров с РФ.

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Немецкое правительство решило не раскрывать подробностей о передаче ракет Taurus Украине / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

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Какую позицию заняло новое правительство ФРГ по ракетам Taurus

При каких условиях Берлин готов дать больше вооружения

Немецкое правительство решило ограничить публичное информирование о поставках вооружения Украине, в том числе и ракет большой дальности Taurus. Как сообщает Tagesschau, об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

По его словам, новый канцлер Фридрих Мерц стремится "меньше говорить об отдельных системах вооружений".

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"Мы также не будем больше комментировать любые планы по поставкам крылатых ракет Taurus", - сказал Корнелиус.

Он также отметил, что подобной позиции придерживаются и другие правительства стран Европы. В Министерстве обороны Германии объясняют такую сдержанность тактическими соображениями.

"Информация о том, какое оружие и боеприпасы мы поставляем, должна оставаться открытой. Ситуация отличается, когда речь идет о таких деталях, как количество определенных ракет. Эта информация не столь важна для общественности, но российский агрессор может сделать из нее выводы", - пояснил чиновник.

Таурус / Инфографика: Главред

Кроме того, новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль подчеркнул, что Берлин готов расширить военную поддержку Украины, если дипломатические усилия в переговорах с Россией потерпят неудачу. По его словам, Германия также не исключает усиления санкций против Москвы.

Ракеты Taurus для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Прежде всего нужно снять ограничения на дальность нанесения ударов.

Кроме того, Берлин может изменить позицию по Taurus после смены правительства, считает ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Как считают аналитики, немцы согласны на передачу этих ракет Украине, а соответствующее решение может быть принято в конце зимы уже новым Кабмином ФРГ.

В то же время эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, пойдет ли Берлин на разрешение бить ракетами Taurus по РФ. Он пояснил, что для использования Taurus нужно сразу несколько важных факторов.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

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