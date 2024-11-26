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Разрешение бить ракетами Taurus по РФ: эксперт объяснил, пойдет ли Берлин на такой шаг

Даяна Швец
26 ноября 2024, 10:23
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Военные объекты на территории Германии становятся законными целями для российских средств поражения.
Разрешение бить ракетами Taurus по РФ: эксперт объяснил, пойдет ли Берлин на такой шаг
Ранее Шольц выступил с критическим заявлением относительно Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Ключевое из заявлений Снегирева:

  • Для использования Taurus требуется сразу несколько важных факторов
  • Taurus должны запускать операторы из Германии
  • Территория Германии может стать законной целью для РФ

В Белом доме официально ослабили ограничения на удары американским оружием по территории Российской Федерации. Речь идет о ракетах тактической системы ATACMS.

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев ответил на вопрос, может ли это решение Вашингтона разблокировать аналогичные решения Франции, Германии и тому подобное.

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"Я уже приводил пример Франции, которая готова передать 10 SCALP. Разве это решает вопрос? Германия четко заявила, что Taurus не даст.

Чтобы мы не обвиняли немцев, напомню заявление российского диктатора от сентября этого года, в котором он четко говорил, что для практического использования этих средств поражения нужно несколько факторов: наличие разведывательной информации (спутников стран НАТО) и присутствие в Украине операторов стран НАТО, которые будут обслуживать эти комплексы", - заявил аналитик в интервью Главреду.

Как поясняет Снегирев, это означает, что, если нам будут переданы Taurus, запускать их будут операторы из Германии, а это будет прямым участием Германии в войне с Российской Федерацией.

Однако такой шаг, как убежден аналитик, понесет за собой сложные последствия.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - что известно / Инфографика: Главред

"А именно - военные объекты на территории Германии становятся законными целями для российских средств поражения. Поэтому такова позиция Германии, и никакой "зрады" в этом нет", - подытожил Снегирев.

Удары вглубь России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным Bloomberg, Британия передала Украине десятки Storm Shadow. Журналисты подчеркнули, что поставки, о которых публично не объявлялось, состоялись несколько недель назад.

В то же время эксперт Снегирев сказал, сколько еще ATACMS может получить Украина. По его мнению, Россия испугалась, об этом также свидетельствует и подписание Путиным измененной ядерной доктрины РФ.

Снегирев также убежден, что США хотят завершения активных боевых действий в Украине. Он высказывает мнение, что кардинальные решения США и России в контексте войны в Украине показывают повышение ставок.

Что еще сказал Снегирев:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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