В Германии обвинили Шольца в затягивании войны в Украине - Мерц

Шольца обвинили в затягивании войны в Украине / Reuters

В Германии обвинили канцлера Олафа Шольца в затягивании войны в Украине и недостаточной военной помощи. Это приводит к многочисленным жертвам в Украине. Так считает председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц, сообщает DPA.

Он также отметил, что в этой войне Германия поддерживает Украину, поэтому просит "не лепить образ посредника".

"ФРГ не играет никакой посреднической роли в этом конфликте. Мы вместе с Европой – на стороне Украины и поэтому не можем быть нейтральными в этом вопросе", – сказал Мерц.

Мерц обвиняет правительство Шольца в том, что чиновники затягивают войну своими нерешительными действиями в поставках тяжелого вооружения. Он убежден, что Германия могла бы сделать больше.

"Правительство должно было быстро сделать то, что принял немецкий Бундестаг 28 апреля, а именно – поставить тяжелую технику в больших масштабах", – добавил Мерц.

Он заявил, что сейчас Германия не помогает Украине в полном объеме, поэтому невозможно сейчас остановить войну.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Франция и Германия могут опасаться победы Украины в войне с Россией. Они могли с 2014 года подталкивать Украину к тому, что "мы должны сдаться Москве".

В Германии критикуют Шольца

Напомним, в Германии критикуют канцлера Шольца из-за того, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder. Руководитель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии призывает федеральное правительство Германии как можно скорее доставить в Украину 50 боевых машин пехоты Marder.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, складывается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

На встрече министров обороны стран НАТО на базе в Рамштайне было принято решение передать Украине 50 зенитных самоходных установок типа Гепард. Но до сих пор их не предоставили из-за нехватки боеприпасов.

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