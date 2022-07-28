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В Германии объяснили медленные поставки оружия в Украину: танки - плохие, IRIS-T будет в сентябре

28 июля 2022, 10:34

Германия не может поставлять Украине вооружение из собственных запасов, потому что оно морально и технически устарело. Немецкие танки - самые плохие в Европе.

Анналена Бербок
Анналена Бербок объяснила, почему Германия предоставляет Украине недостаточно военной помощи / Reuters

Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия имеет на вооружении худшие в Европе танки 50-летней давности, поэтому не может позволить себе поставлять их в Украину. В то же время Украина получит современную немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T. Это произойдет самое позднее в начале сентября.

В интервью изданию Радио Свобода Бербок признала, что Германия предоставляет Украине недостаточно военной помощи. Однако отвергла упреки в недостатке политической воли.

"Да, в начале мы были слишком медленными. И поэтому мы стараемся становиться лучше. И мы сделали смену позиции – мы доставляем тяжелое вооружение, мы доставляем особенно артиллерию, самые современные системы, потому что это то, о чем украинцы нам говорят сейчас. Проблема заключается в отсутствии поставок воздухом, больших расстояниях и ограниченных оборонных возможностях", – рассказала Бербок.

Одной из причин медленных темпов поставки оружия она назвала необходимость обучения украинских военных.

"Украинские солдаты должны быть обучены. Конечно, это не оправдание, и я очень четко сказала, что это не оправдание. Но это современные системы. И чтобы они были эффективными, все должны знать, как ими пользоваться. Сейчас мы завершили обучение", – добавила глава МИД Германии.

Второй причиной она назвала невозможность поставлять вооружение из собственных запасов, потому что оно морально и технически устарело.

"Я имею в виду наши военные танки, они самые плохие из тех, которые вы можете себе представить в Европе. Так было в течение последних десятилетий, потому что Европа была построена для жизни в мире. И потому в прошлом мы тратили меньше на собственную военную оборону (…) Нам труднее поставлять из собственных запасов, потому что там техника 50-летней давности и мы думали, что больше никогда не будем ее использовать", – пояснила Анналена Бербок.

Глава МИД Германии добавила, что в скором времени Украина получит новейшую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая сейчас находится на стадии изготовления.

"Мы поставляем систему противовоздушной обороны IRIS-T. Я надеюсь, что в конце лета, начале сентября... Она на завершающей стадии производства. Она должна была отправиться в другую страну, поэтому нам пришлось договориться с другой страной, что они уступят, что эта система может пойти в Украину. И я очень надеюсь, что мы сможем сделать это с большим количеством этих систем IRIS-Т", – пообещала Бербок.

Министр также заверила, что Украина будет получать военную помощь и в будущем.

Что известно о системе ПВО IRIS-T

Основой ЗРК является ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) с инфракрасной наводкой, созданная на базе одноименной ракеты "воздух-воздух".

Пусковые установки могут иметь колесное (MAN 8×8) или гусеничное шасси (двухсекционный вездеход BvS10) и содержат 4 направляющих или 8 контейнеров с ракетами.

Есть модификации среднего и малого радиуса. IRIS-T SLM позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км, а в более короткой версии SLS – до 25 км.

Основным сенсором комплекса является австралийская РЛС CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также может применяться немецкая РЛС TRML-4D (Hensoldt), позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 250 км.

Комплекс создан в 2014 году, а единственным оператором системы с 2019 года является Швеция. Правительство Германии выдало разрешение на экспорт 23 единиц в Египет.

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Как сообщал Главред, в июне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала условие, при котором могут быть сняты санкции с России. По ее словам, их могут отменить только в том случае, если РФ выведет войска с Украины.

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