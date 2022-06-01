"Игра чрезвычайно опасна": в МИД Германии предупредили, чем грозит захват Донбасса Россией

Анналена Бербок призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия. По ее словам, если Путин захватит Донбасс, война в Европе может закрепиться надолго.
Если стратегия президента РФ Владимира Путина на Донбассе сработает, война надолго закрепится в европейском регионе. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она призвала поддержать Украину и продолжить поставки оружия, сообщает Die Welt.
Бербок отметила, что предыдущий план Кремля – быстро и жестко вторгнуться и сокрушить Украину – провалился. После этого Путин, по словам министра, изменил стратегию, реорганизовал войска и направил все силы на захват украинского Донбасса.
"Если ему это удастся, он сможет навсегда закрепиться в регионе и спекулировать на том, что ЕС может устать от войны. На этот раз игра чрезвычайно опасна", – подчеркнула Бербок.
Глава МИД упомянула о так называемом кольцевом обмене, при котором Германия поддерживает других партнеров по НАТО оружием, чтобы они, в свою очередь, могли поставлять Украине советское оружие.
Отмечается также, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь дал понять, что Украине для защиты Донбасса нужны артиллерия, ПВО и беспилотники.
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Как сообщал Главред, у Путина открыто заявили, что планируют включить часть украинских территорий в состав РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заявление о таких планах прозвучало из уст секретаря генерального совета Единой России Андрея Турчака.
Тем временем 1 июня США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS.
Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.
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