Путин устроил крах порядка в Европе: в ФРГ поставили условие РФ по войне с Украиной и снятию санкций

Мир на условиях России может привести к новой войну у границ Европы - Бербок / Reuters

Германия ставит задачу обеспечения мира в Украине и Европе, однако мирный порядок, который существовал ранее, разрушен нападением РФ на украинское государство. Чтобы обеспечить мирное завершение войны, российские войска должны быть выведены с захваченных украинских земель. Мира на условиях Москвы быть не должно, иначе в будущем могут возникнуть новые угрозы безопасности с российской стороны. Сейчас следует помочь Киеву отразить военное вторжение и обеспечить защиту государства в будущем. Санкции против России могут отменить только в том случае, если она выведет войска с Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В комментарии Bild am Sonntag она рассказала о том, что мир в Украине и Европе является главной целью. Мирные порядок, который существовал до полномасштабной российской агрессии, полностью разрушен. При этом мир на условиях Москвы не устраивает ни Украину, ни Запад, поскольку такой сценарий грозит тем, что следующая война может быть еще ближе к европейским границам.

Читайте такжеАрмия Украины получает возможность победить Россию на поле боя – Арестович"Наша цель – мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, которые диктует Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", - отметила Бербок.

Также она добавила, что "как бы нам ни хотелось", возвращения к порядку, который существовал "до 24 февраля", не будет.

"Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", - сказала дипломат.

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В таком ситуации, отметила глава МИД, надо помочь Украине отразить военную агрессию РФ и уберечься от будущих возможных нападений.

"Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проигрывают, снова наступит настоящий мир", - говорит Бербок.

Кроме того, по ее словам, санкции против России могут быть отменены только при условии вывода российских войск с территории Украины.

"(Санкции могут быть сняты, - ред.) только в том случае, если Россия выведет свои войска", - подчеркнула Анналена Бербок.

Война России против Украины

Замкомандующего войсками Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее сделал заявление о том, что Россия ставит перед собой задачу захвата Донецкой и Луганской областей, юга Украины и создания коридора в захваченный Крым. При этом оккупанты заявили о начале "второй фазы" своего наступления.

Спикер Банковой Алексей Арестович заявлял, что армия Украины может пойти в наступление на позиции войск России уже в середине июня. Нужное количество оружия ВСУ должны получить до конца мая-начала июня. Применение новых вооружений может изменить баланс на определенных участках поле боя.

Советник главы ОП Арестович считает, что вскоре на фронте может сложиться ситуация, в результате которой войска России вынуждены будут перейти в оборону в Украине. Наступление оккупантов замедляется, и если ВСУ остановят их группировки в направлении Херсона и Гуляйполя, то Путину ничего не останется, кроме как объявить на 9 мая о переходе российских войск в защиту.

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