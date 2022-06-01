Включение Херсонщины, Запорожья и Донбасса в состав РФ: у Путина открыто заявляют о "новых планах"

У Путина размечтались включить Херсон, Запорожье и Донбасс в состав РФ/ Reuters, t.ks.ua

У Путина открыто заявили, что планируют включить часть украинских территорий в состав РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской и оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Заявление о таких планах прозвучало из уст секретаря генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

Циничное заявление Турчака процитировало российское пропагандистское агентство РИА Новости. При этом Турчак отмечает, что якобы решение о присоединении первых двух регионов будут принимать сами жители.

"У меня сомнений в том, что этот регион (Херсонская область – ред.) будет в составе Российской Федерации, нет никаких. Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом "бандеровского террора" в отношении них наступил долгожданный и прочный мир", – размечтался российский политик.

При этом, по его мнению, "абсолютно нет сомнений и в том, что "освобожденные территории" так называемых "Л/ДНР" якобы тоже станут частью РФ.

Турчак добавил, что это же самое будет и с Запорожской областью. По его словам, там могут повести так называемый "референдум", как только появится возможность, когда "прекратится обстрел и появится зона безопасности".

Контратака ВСУ на Херсонщине

Ранее сообщалось, что ВСУ выбили врага из Николаевки в Херсонской области, проведя удачное наступление на оккупантов. Захватчики понесли потери, что привело к паническим настроениям среди российских военных.

В ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются сорвать контрнаступление на Юге Украины. В частности, спецподразделения россиян взорвали мосты через реку Ингулец в районе Давыдова Брода и Большой Александровки.

Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), РФ направила большую часть своих сил на захват Донбасса. Но перебросив туда много войск, страна-агрессор не учла того, что сама создала уязвимые места на оккупированной Херсонщине для контратаки ВСУ.

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