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Украина не намерена нападать на РФ: Зеленский объяснил, зачем нам РСЗО от США

1 июня 2022, 07:58

Украинцы не будут бороться за российские территории, а лишь оборонять свои, заверил президент Украины.

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Зеленский объяснил, зачем нам РСЗО от США/ Офис президента Украины shephardmedia.com

Украина не собирается использовать реактивные системы залпового огня, которые получит от США, для того, чтобы атаковать территорию России.

Такое оружие она планирует использовать только для защиты своих территорий от российских оккупантов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Он прокомментировал некоторые мнения, которые звучали с американской стороны, якобы Украина может применить предоставленные Соединенными Штатами РЗСО для атаки на российскую территорию. Однако Киеву оружие большой дальности нужно лишь для того, чтобы иметь возможность эффективнее защищать свое государство.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные не намерены нападать на РФ на их земле, как россияне сделали с Украиной.

"Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не боремся на ее территории", – заявил президент Украины.

Украина получит РСЗО от США

Стало известно, что в среду, 1 июня, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS. Администрация Байдена согласовала решение о поставках Киеву ракетных систем средней дальности, а не большой, споры относительно чего продолжались в последнее время.

Так, в Украину планируют отправить РСЗО, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64 км). При этом дальность действия РСЗО, которые США планируют поставить Украине, примерно в два раза больше, чем у гаубиц M777, переданных американской стороной ранее.

Напомним, Байден заявил, что США не собираются давить на правительство Украины ради любых территориальных уступок в войне с Россией. При этом Вашингтон не хочет войны между НАТО и Россией, а также не имеет целью продолжать конфликт только для того, "чтобы причинить боль России".

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