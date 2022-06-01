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Байден сделал заявление о территориальных уступках Украины ради мира и свержении Путина

1 июня 2022, 07:14

Президент США Джо Байден заявил, что цель Америки проста. Это демократическая, независимая, суверенная и процветающая Украина.

Джо Байден
Джо Байден сказал, что не ищет войны между НАТО и Россией / Reuters

США не собираются давить на правительство Украины ради каких-либо территориальных уступок в войне с Россией. Об этом заявил глава США Джо Байден в своей колонке в The New York Times.

Как говорится в статье, Вашингтон не хочет войны между НАТО и Россией, а также не преследует цель продлевать конфликт только для того, "чтобы причинить боль России".

"Цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии", - написал глава Белого дома.

Байден также уточнил, что возмущен политикой президента страны-агрессора Владимира Путина, однако не будет добиваться его свержения в России. Более того, США не собираются принимать непосредственное участие в войне до тех пор, пока российская агрессия не будет угрожать их союзникам в Европе.

"Мы не ищем войны между НАТО и Россией. Несмотря на то, что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения в Москве. Пока Соединенные Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать в Украину, ни атакуя российские войска. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России", - говорится в колонке.

Также глава Белого дома заявил, что не намерен давить на украинское правительство ради каких-либо территориальных уступок.

"Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам", - написал президент США.

По его словам, американцы останутся с украинским народом, так как понимают высокую цену свободы.

Как сообщал Главред, 1 июня США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS.

Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

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