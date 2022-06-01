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США согласовали новый пакет военной помощи: в Украину направят ракетные системы HIMARS

1 июня 2022, 06:42

Администрация Байдена согласовала решение о поставке Киеву ракетных систем средней дальности. Официально о новом пакете помощи объявят 1 июня.

ракетные системы HIMARS
Ракетные системы HIMARS войдут в новый пакет помощи Украине / Фото Википедия

В среду, 1 июня, США объявят о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 700 млн долларов. В него войдут в том числе и ракетные системы HIMARS.

Как пишет американское издание The Washington Post, администрация Джо Байдена согласовала решение о поставке Украине небольшого количества высокотехнологичных ракетных систем средней дальности. Это критически важное оружия, о котором украинские лидеры просили раньше, пытаясь остановить наступление России на Донбассе.

Пакет военной помощи Украине в размере 700 миллионов долларов будет также включать вертолеты, системы противотанкового оружия Javelin, тактическую технику, запчасти, автомобили, боеприпасы и другое.

По словам двух представителей администрации президента США, решение о предоставлении Украине вышеназванного оружия обсуждалось на условиях анонимности. Официально о новом пакете помощи будет объявлено в среду, 1 июня.

В эссе, опубликованном во вторник вечером в The New York Times, президент США Джо Байден подтвердил, что решил "предоставить украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине".

В понедельник Байден заявил, что США не отправят Украине "ракетные системы, которые могут нанести удар по России". Однако, пишет издание, любая система вооружения может стрелять по России, если она находится достаточно близко к границе. По словам официальных лиц, пакет помощи, будет направлен на то, что США считают ракетами средней дальности — они обычно могут пролететь около 70 километров.

По словам высокопоставленных представителей администрации, украинцы заверили представителей США, что не будут запускать ракеты по территории России. Один из официальных лиц отметил, что передовые ракетные системы дадут украинским силам большую точность в нанесении ударов по российским объектам на территории Украины.

Ожидается, что Украина может использовать ракеты в восточной части Донбасса, где они смогут как перехватывать российскую артиллерию, так и уничтожать российские позиции в городах, где идут интенсивные бои, таких как Северодонецк.

Напомним, 31 мая эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол сообщил, что Вооруженные Силы Украины получат новую партию высокоточных управляемых ракет MLRS с большей дальностью, чем сейчас. Однако дальность их действия не позволит наносить удар по территории РФ.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что если ВСУ передадут не только американскую универсальную пусковую установку MLRS M270, но и оперативно-тактические ракеты, то украинская сторона получит в огневом плане огромное преимущество.

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