Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов

По мнению Олега Жданова, ВСУ западные союзники предоставят оружие MLRS M270, дальность стрельбы из которого составляет около ста двадцати километров.
Если ВСУ передадут не только американскую универсальную пусковую установку MLRS M270, но и оперативно-тактические ракеты, то украинская сторона получит в огневом плане огромное преимущество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.
"Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету - она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки, - тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", ‒ объяснил он.
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Реактивные системы залпового огня MLRS
Власти Украины обращались к западному миру с просьбой предоставить Киеву дальнобойную артиллерию для военного противостояния России в южных и восточных областях.
Североатлантический альянс не решался предоставлять Украине таких вооружений, поскольку опасался вступления в прямую войну с Москвой. Однако сейчас все больше сведений указывают на готовность США поставить украинскому государству системы MLRS.
Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, может достигать до 300 километров.
РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.
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