Украина с западными MLRS получит преимущество над русскими - военный эксперт Жданов

Военный эксперт пояснил, почему Украина с западными MLRS получит преимущество / ua.depositphotos.com

Если ВСУ передадут не только американскую универсальную пусковую установку MLRS M270, но и оперативно-тактические ракеты, то украинская сторона получит в огневом плане огромное преимущество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету - она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки, - тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", ‒ объяснил он.

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Реактивные системы залпового огня MLRS

Власти Украины обращались к западному миру с просьбой предоставить Киеву дальнобойную артиллерию для военного противостояния России в южных и восточных областях.

Североатлантический альянс не решался предоставлять Украине таких вооружений, поскольку опасался вступления в прямую войну с Москвой. Однако сейчас все больше сведений указывают на готовность США поставить украинскому государству системы MLRS.

Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, может достигать до 300 километров.

РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

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