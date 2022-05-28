Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – эксперт

Армии Украины нужны РСЗО MLRS в срочном порядке – эксперт / Crown copyright

Соединенные Штаты Америки в скором времени могут одобрить поставки Украине реактивных систем залпового огня MLRS. Эксперты полагают, что предоставление Киеву такого оружие может привести к перелому на войне России против Украины и оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий на фронтах. Украинской армии нужны такие РСЗО срочно и в оптимальных для нужд ВСУ объемах.

Как сообщает Sky News, корреспондент агентства Reuters Джонатан Лэндли, который специализируется на вопросах национальной безопасности, сказал, что предоставление Украине такого вида вооружений может привести к перелому на поле боя.

Читайте также"Убийцы С-400 и Искандеров": США готовятся утвердить передачу Украине дальнобойных MLRSВ свою очередь, отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан отметил, что поставки Украине MLRS – стратегический шаг.

"Они им нужны срочно и в достаточном количестве", - подчеркнул эксперт.

Реактивные системы залпового огня MLRS

Власти Украины обращались к западному миру с просьбой предоставить Киеву дальнобойную артиллерию для военного противостояния России в южных и восточных областях.

Североатлантический альянс не решался предоставлять Украине таких вооружений, поскольку опасался вступления в прямую войну с Москвой. Однако сейчас все больше сведений указывают на готовность США поставить украинскому государству системы MLRS.

Установка M270 MLRS отправляет до 12 ракет с интервалом в 60 секунд. Точность стрельбы соблюдается при любом режиме из-за работы компьютерного перенацеливания установки между выстрелами. Дальность стрельбы, в зависимости от типа снаряда, может достигать до 300 километров.

РСЗО комплектуется управляемыми и неуправляемыми боеприпасами.

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Поставки РСЗО MLRS Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли заявлял, что украинские войска в ситуации с ракетными ударами со стороны РФ нуждаются в поставках РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что если Украина получит РСЗО MLRS, государство сможет самостоятельно решить вопрос с деблокадой РФ украинских морских портов в Черном море.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что Запад будет поставлять Украине оружие до тех пор, пока украинская армия не нанесет разгромное поражение войскам РФ. По его словам, на все планы Москвы, такие как аннексия Херсонской области, ВСУ ответят ударом из реактивных систем залпового огня MLRS.

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