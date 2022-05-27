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Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – Арестович

27 мая 2022, 22:51

Поставки вооружений Украине от Запада будут продолжаться до тех пор, пока армия РФ не будет разбита, сказал Алексей Арестович.

Арестович, MLRS
Украина ответит на "мини-СССР" в Херсоне ударами MLRS - Арестович / Коллаж Crown copyright, УНИАН

Запад будет поставлять оружие Украине до того момента, пока ВСУ не разгромят армию России на своей территории. Киев ответит на действия оккупантов в Херсонской области дальнобойными реактивными системами залпового огня MLRS. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что западный мир не прекратит поставки вооружений Украины. Оружие будет поступать до тех пор, пока российская армия не потерпит поражения.

Читайте такжеЗапад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – Жданов"Поставки продолжаются, и будут продолжаться до реализации главной цели – разгрома здесь российских войск", - отметил чиновник.

По его словам, на действия и планы России по аннексии Херсонской области Украина ответит ударами из реактивных систем залпового огня MLRS.

"Это на фоне всех вот этих заявлений, к чему я говорю, что Херсонская область переходит на семерку в номерах (телефонный код РФ +7, - ред.), что скоро референдум, мини СССР, бла-бла-бла…ваш мини-СССР мы накроем нашими MLRS", - подчеркнул Алексей Арестович.

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Ситуация в Херсонской области

Войска России оккупировали Херсон и часть область в начале марта. Местные жители выступали против российской оккупации и регулярно принимали участие в мирных митингах в поддержку Украины.

25 апреля захватчики РФ захватили здание Херсонского городского совета. Они выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Градоначальник Херсона Игорь Колыхаев был вынужден оставить свое рабочее место. Государственный флаг Украины сняли со здания.

В Херсоне похищают активистов, журналистов и участников ООС на Донбассе.

Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный Москвой так называемым "заместителем Херсонской военно-гражданской администрации", заявил о планах по обращению к Путину с просьбой якобы "присоединить" регион к РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украину не интересуют планы оккупантов, поскольку Херсонская область будет освобождена ВСУ. Пособники РФ будут просить о помиловании после вердикта суда.

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