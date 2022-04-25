Орки захватили здание горсовета в Херсоне и выгнали весь персонал

Орки захватили здание Херсонского горсовета / t.me/zsuwar

В понедельник, 25 апреля, после обеда орки взяли под свой контроль помещение городского совета в захваченном Херсоне. Персонал муниципалитета был изгнан из рабочих кабинетов, пишет Суспильне.

Причины или требования оккупантов остаются неизвестными.

"В 16:30 в здание зашли военные РФ, сказали выйти всем работникам. Сняли украинский флаг со здания. Никаких объяснений людям не дали. Последним покинул здание городской голова Игорь Колыхаев", – рассказал один из работников горсовета.

Накануне СБУ разоблачила в Херсонской области депутата-коллаборациониста. Он способствовал захвату региона оккупантами.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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