Массированная атака 'шахедов' на Сумы: в городе прогремел ряд взрывов

В результате массированной атаки дронов в Сумах произошли взрывы и пропал свет в районах.

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Беспилотники РФ нанесли серию ударов по Сумам / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Кратко:

Вечером 22 июля в Сумах прогремели три взрыва

Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу

После ударов в части города пропал свет

Вечером 22 июля в Сумской области объявили воздушную тревогу из-за активности вражеской авиации. Как сообщили Воздушные силы, впоследствии появилась угроза атаки вражескими дронами.

Около 23:11 зафиксировали движение беспилотников в направлении Полтавщины. Первый взрыв в Сумах прогремел в 23:42, сообщило Суспільне. Следующие взрывы произошли в 23:55 и уже после полуночи - в 00:00.

"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщали журналисты.

После взрывов в некоторых районах города исчез свет. Местные власти на тот момент еще не комментировали последствия.

Сумы / Инфографика: Главред

Впоследствии в компании "Сумыоблэнерго" подтвердили, что в городе и области возникли проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре.

"Уважаемые потребители электроэнергии! Перебои с распределением электроэнергии в Сумах и области связаны с ударами армии РФ по критической инфраструктуре", - говорится в сообщении компании.

Председатель Сумской ОГА Олег Григорив также подтвердил, что враг продолжил атаки по гражданской инфраструктуре Сумщины ночью. В результате ударов часть потребителей в Сумском районе осталась без света.

"На резервное питание перешли медицинские учреждения и другие важные объекты. Работы по восстановлению продолжаются, однако возвращение электроснабжения может занять некоторое время. Делаем все возможное, чтобы ускорить процесс", - отметил Григоров.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал Главред, поздно вечером 21 июля российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами (УАБами) по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом, три человека получили ранения.

Также военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что подразделения ВСУ на сегодня контролируют отдельные участки на территории Курской области. Эксперт говорит о том, что ВСУ могут улучшить оборонительные позиции вдоль границы в Курской области, ведь там есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на территории Сумщины. В то же время он не исключает, что российская армия попытается вклиниться вглубь Сумской области.

Кроме того, в понедельник, 14 июля, российские военные нанесли удар дронами по одному из учебных заведений на территории Сумской общины, сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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