Угроза наступления россиян до Сум: Свитан раскрыл тревожный сценарий

Важное из заявлений Свитана:
- ВСУ контролируют отдельные участки на территории Курской области
- Российская армия попробует вклиниться вглубь Сумской области
Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил о том, что подразделения ВСУ на сегодня контролируют отдельные участки на территории Курской области.
"В районе Суджи несколько участков по левому берегу, а также под Теткино – до ста квадратных километров. Так что мы контролируем часть Курщины, причем идет движение со стороны Теткино и Глушково, идет проработка нашими войсками армейских тылов, допустим, Льгова и Рыльска – удары чуть ли не каждый день наносятся по этим тылам противника", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит о том, что ВСУ могут улучшить оборонительные позиции вдоль границы в Курской области, ведь там есть некоторые высоты, с которых лучше обороняться от российской армии, чем на территории Сумщины.
Вместе с тем он не исключает, что российская армия попробует вклиниться вглубь Сумской области.
"Чтобы полностью освободить Курское направление, россиянам нужно было зайти глубоко – примерно до Сум. Тогда они могли бы выдавить наши войска, заходя в тыл, как мы сейчас заходим в тыл российской группировке, находящейся на нашей территории. Ведь мы выдавливаем ее не в лоб, а пытаемся ее обойти, перерезать линии поставок и логистику. Вот такие же приемы должны были бы выполнять и российские войска, но у них просто не хватает сил и средств для этого. Количества северокорейских военнослужащих недостаточно для выполнения этой задачи", - говорит собеседник.
По его мнению, россияне постоянно будут пытаться выдавить ВСУ с Курского направления.
"Просто сейчас для них более приоритетной является задача на восточном фронте – расширить сухопутный коридор. Но позже, поверьте, они займутся Курщиной. Думаю, что зимняя военная кампания противника будет направлена на выдворение наших войск с российской земли", - добавил Свитан.
Смотрите видео - интервью Романа Свитана:
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой. Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, каковы будут действия президента США, если РФ начнет наступление.
Как сообщал Главред, у России нет достаточно сил и средств для создания буферной зоны вдоль всей границы с Украиной, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Россияне несут значительные потери, в частности в районах Хотинской и Юнаковской общин.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили продвижение врага и нанесли потери, воспользовавшись его слабостью. По словам эксперта Дмитрия Жмайло, инициатива перехвачена, а планы оккупантов по продвижению вглубь Сумщины временно сорваны.
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О персоне: Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
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