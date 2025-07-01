Угроза наступления России на Сумы: Трамп сделал странное заявление

У Трампа прямо спросили, что он будет делать, если войска РФ пойдут в наступление на Сумы.

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Внимательно слежу за ситуацией в Сумской области - Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, DeepState

Кратко:

Трамп наблюдает за ситуацией в Сумской области

Трамп не знает, как будут развиваться события

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он следит за ситуацией в Сумской области и в дальнейшем будет продолжать наблюдать за обстановкой.

Во время общения с прессой в рамках поездки во Флориду журналист рассказал Трампу, что российские оккупанты собрали вблизи Сум 50 тысяч своих военных, и спросил, каковы будут действия президента США, если РФ начнет наступление.

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Трамп фактически ушел от ответа.

"Посмотрим, что будет. Я внимательно слежу за ситуацией", - подчеркнул глава Белого дома.

Что известно о Сумах / Инфографика: Главред

Трамп медлит с санкциями против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон пока не готов вводить новые санкции против Москвы, поскольку намерен вести переговоры с россиянами о прекращении войны против Украины.

"Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно - сокрушим их еще большими санкциями, то, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня. Кто тогда с ними будет разговаривать?" – добавил Рубио и уточнил, что Трамп знает, когда именно нужно будет запустить новые санкции.

Сам Трамп также утверждал, что введет новые санкции против России только тогда, когда посчитает это необходимым.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - говорил американский президент.

29 июня соратник президента США, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп принял решение, согласно которому пришло время продвигать законопроект о 500% пошлинах против стран, покупающих у России нефть и газ. По словам Грэма, если проект станет законом, Трамп получит мощный инструмент влияния, а медлить уже нельзя.

Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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