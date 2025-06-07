"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.

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Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Что сказал Трамп:

Война РФ с Украиной продолжает затягиваться

Санкции против РФ – это "очень сильный законопроект"

Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться. Об этом пишет CNN.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал он журналистам на борту Air Force One. видео дня

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", - добавил он.

Инфографика: Главред

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, сенатор Линдси Грэм подтвердил, что Сенат может вскоре принять закон о жестких санкциях против России из-за неуступчивого поведения Путина. Он поддерживает Трампа как человека, способного честно завершить войну, но отметил необходимость изменить подход к РФ, ведь мир возможен только при наличии партнеров, которые к нему стремятся.

Также Дональду Трампу задали вопрос о его намерениях давить на Путина для прекращения войны в Украине. Трамп напомнил, что он остановил "Северный поток-2", который Байден потом одобрил, и назвал ситуацию в Украине печальной.

Что касается санкций, Трамп не назвал сроков их введения, отметив, что будет жестким. В то же время он не исключил санкции против Украины, потому что "для танго нужны двое".

Как сообщал Главред, проект новых санкций против России уже подготовлен, и Конгресс США с Белым домом готовы его утвердить, заявил спецпредставитель Кит Келлог. Закон "Russian Sanctions Act 2025" предусматривает, в частности, таможенную ставку 500% на импорт из России, что сильно ударит по нефтяной отрасли - основному источнику доходов страны.

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