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"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

Виталий Кирсанов
7 июня 2025, 09:55
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Трамп отметил, что сенаторы в вопросе санкций против России оставляют окончательное решение за ним.
Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ
Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Что сказал Трамп:

  • Война РФ с Украиной продолжает затягиваться
  • Санкции против РФ – это "очень сильный законопроект"

Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война Кремля с Украиной продолжает затягиваться. Об этом пишет CNN.

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", - сказал он журналистам на борту Air Force One.

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Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", - добавил он.

санкции
Инфографика: Главред

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, сенатор Линдси Грэм подтвердил, что Сенат может вскоре принять закон о жестких санкциях против России из-за неуступчивого поведения Путина. Он поддерживает Трампа как человека, способного честно завершить войну, но отметил необходимость изменить подход к РФ, ведь мир возможен только при наличии партнеров, которые к нему стремятся.

Также Дональду Трампу задали вопрос о его намерениях давить на Путина для прекращения войны в Украине. Трамп напомнил, что он остановил "Северный поток-2", который Байден потом одобрил, и назвал ситуацию в Украине печальной.

Что касается санкций, Трамп не назвал сроков их введения, отметив, что будет жестким. В то же время он не исключил санкции против Украины, потому что "для танго нужны двое".

Как сообщал Главред, проект новых санкций против России уже подготовлен, и Конгресс США с Белым домом готовы его утвердить, заявил спецпредставитель Кит Келлог. Закон "Russian Sanctions Act 2025" предусматривает, в частности, таможенную ставку 500% на импорт из России, что сильно ударит по нефтяной отрасли - основному источнику доходов страны.

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