Разрушительный удар по РФ: в Сенате анонсировали новые инструменты для Трампа

Линдси Грэм считает необходимым изменить подход США к РФ.

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Линдси Грэм прокомментировал отказ Владимира Путина от мирных предложений / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скриншот

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Грэм подтвердил возможность принятия закона о разрушительных санкциях

Для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого, считает Грэм

Сенатор Линдси Грэм подтвердил возможность принятия закона о разрушительных санкциях против РФ.

"Для меня очевидно, что учитывая поведение Путина и его отказ быть благоразумным, Сенат вскоре предоставит президенту Трампу больше инструментов в его арсенал, и это будут не только пряники", - написал он в соцсети X.

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Сенатор подчеркнул, что всегда считал Трампа "единственным человеком, - который может закончить войну между Россией и Украиной честно и справедливо", однако намекнул на необходимость изменить подход к РФ.

"Я ценю тот факт, что президент Трамп прошел дополнительную милю, взаимодействуя с Путиным в позитивном ключе, пытаясь заставить его сесть за стол переговоров. Я всегда поддерживал такой подход, но для достижения мира нужны партнеры, которые желают этого", - отметил Грэм.

/ Инфографика: Главред

Санкции против РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Трамп может ввести новые санкции против РФ. Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что контакты Европы и США по санкциям против РФ полностью провалились. Переговоры со США о совместной борьбе с уклонением Москвы от санкций провалились.

Как писал Главред, Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

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Кто такой Линдси Грэм? Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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