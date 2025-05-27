Трамп разочарован и может ввести новые санкции против РФ: в WSJ назвали сроки

Ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции.

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Трамп может ввести новые санкции против РФ: СМИ назвали сроки / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

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Когда Трамп может ввести санкции против РФ

Почему президент США отказывался давить на Путина

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, знакомых с мыслями американского лидера.

Отмечается, что ограничения, вероятно, не будут включать новые банковские санкции. При этом обсуждаются другие варианты давления на Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.

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WSJ пишет, что Трамп может решить не вводить новые санкции.

Журналисты пишут, что президент США устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них, если последний рывок не сработает. Продолжит ли Америка в этом случае оказывать военную помощь Украине, остается неизвестным.

Издание называет три причины, по которым Трамп в течении нескольких недель Трамп сопротивлялся давлению на Путина, который он не согласился на прекращения огня, которое поддержала Украина.

Во-первых, Трамп испытывает неприязнь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого Трамп считал поощряющим дальнейший конфликт, настаивая на санкциях.

Во-вторых, Трамп считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но затруднят усилия по возрождению американо-российских экономических связей.

В-третьих, Трамп чувствовал, что знает Путина и что тот положит конец войне в качестве личной услуги. Однако нежелание главы Кремля уступить испортило мнение президента США о своем коллеге, особенно после телефонного разговора на прошлой неделе, в ходе которого Путин отказался подписать соглашение о прекращении огня.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Также Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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