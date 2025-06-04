Новый пакет санкций США против РФ готов: Келлог раскрыл его суть

Кратко:
- Документ Russian Sanctions Act 2025 готов
- Санкции направлены против нефтехимической промышленности РФ
Проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.
"На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.
Он также назвал эти санкции "достаточно обременительными".
"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единое мнение по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает из нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - добавил Келлог.
Напомним, в начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
Позиция США в отношении мирных переговоров Украины и России
Как писал Главред, специальный посланник президента США генерал Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности Кремля, который затягивает процесс мирных переговоров с Украиной.
Келлог также заявил, что Белый дом готов обсуждать требования Кремля по гарантиям нерасширения Североатлантического альянса. Сейчас, по его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп не исключает введения санкций против России, но только в случае, если сочтет это необходимым.
Также Трамп готов принять приглашение президента Турции Реджепа Эрдогана провести мирные переговоры между лидерами России и Украины. Однако есть условие, а именно - за столом переговоров должны сидеть президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин.
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