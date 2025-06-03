Санкции на паузе: почему Трамп решил придержать главный рычаг давления

Читайте в материале:
- Почему Трамп откладывает санкции
- Как в Белом доме объяснили его позицию
Президент США Дональд Трамп не исключает введения санкций против России, но только в случае, если сочтет это необходимым. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.
В ответ на вопрос журналистки относительно законопроекта о санкциях, который представил в Конгрессе сенатор Линдси Грэм, Ливитт отметила:
"Послушайте, президент высказался по поводу своей позиции относительно санкций против России. Он разумно оставил это как инструмент в своем арсенале на случай необходимости. Но я думаю, что Сенат и все в Капитолии уважают президента как главнокомандующего не без причины".
Она также напомнила, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией, который, по ее словам, был инициирован американским президентом.
Таким образом, он готов применить санкции, если это будет необходимо. Сенат и Капитолий понимают, что президент является главнокомандующим и руководит внешней политикой Соединенных Штатов, как и положено", - добавила Ливитт.
Санкции против России - что известно
Как сообщал Главред, сенатор-республиканец Чак Грассли призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на массированные воздушные атаки России против Украины и ввести санкции против РФ.
Президент США Дональд Трамп также не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.
Кроме того, в Конгрессе США растет поддержка идеи введения очередных жестких санкций против России. В поддержку этого высказался спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который полтора года назад блокировал выделение новой военной помощи Украине.
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Кто такая Кэролайн Левитт?
Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.
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